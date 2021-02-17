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17 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Участников «Дома 2» заставили выселиться с площадки

ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом в декабре 2020 года
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Участников «Дома 2» заставили выселиться и покинуть площадку проекта. Об этом сообщает телеграм-канал портала Super. О необходимости освободить территорию проекта участникам заявили на собрании с руководителями съемочного процесса.

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Телезвездам объявили, что новое жилище им нужно найти до 18 февраля — это крайняя дата выезда с площадки.

Как ранее писали СМИ, после закрытия проекта на ТНТ шоу должно было сменить формат и переехать на другой канал или платформу. Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако этого не произошло. В сети появились сообщения о том, что работа над новым «Домом 2» сорвана, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с каналом СТС Love. По неподтвержденным данным, именно там программу собирались транслировать в ближайшем будущем.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом в декабре 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.

Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года. Его ведущими в разные годы были Ксения Собчак, Влад Кадони, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова. Последний эпизод вышел в эфир 30 декабря 2020 года.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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