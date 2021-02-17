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17 февраля 2021, Газета.Ruновость

Опубликован первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун

Актриса играет главную роль в спин-оффе «101 далматинца»

Студия Disney представила первый постер фильма «Круэлла» о злодейке Круэлле де Виль из мультфильма «101 далматинец». На нем изображена актриса Эмма Стоун, исполняющая главную роль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Постер появился на официальных страницах Disney в социальных сетях. На нем изображена Стоун в образе известной злодейки. Снимок выполнен в черно-белой гамме. Также внизу постера указана приблизительная дата выхода картины — май 2021 года.

Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»), в фильме также снялись Эмма Томпсон, Эмили Бичем, Джоэль Фрай (Yesterday). Действие ленты разворачивается в 1970-х, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой.

Напомним, работа над фильмом началась в 2019 году. Первый кадр с Эммой Стоун в образе Круэллы Disney представил в августе 2019-го в рамках выставки D23 Expo, посвященной проектам студии.

Эмма Стоун в фильме «Стервелла»

Знаменитый мультфильм студии Disney, а также игровая лента, где злодейку сыграла Гленн Клоуз, были сняты по книге британской писательницы Доди Смит «101 далматинец». Кроме того, свет увидели многочисленные продолжения истории.

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