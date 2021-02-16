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16 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах

Актриса и режиссер вспомнила о неприятном опыте работы над сценой из фильма «Дело было в Пенькове»
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Светлана Дружинина стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и среди прочего рассказала ведущему Борису Корчевникову о первых шагах в кино. Актриса и режиссер вспомнила о съемках драмы Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове», в которой играла жену героя Вячеслава Тихонова.

Дружинина призналась, что кинопробы дались ей тяжело. Артистка уточнила, что саму ее на роль утвердили быстро, а вот партнера подбирали долго. При этом Светлане необходимо было участвовать в пробах каждого кандидата — и репетировать сцену с поцелуем. Дружинина отметила, что отыграла 24 дубля, целуясь с каждым претендентом на роль «по-настоящему». Когда очередь дошла до Тихонова, Светлана была в плохом настроении. Вспоминая о знакомстве с коллегой, звезда призналась, что невзлюбила его:

Новость
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
И появился очередной потрясающий — совершенно жуткий! — партнер. Я его ужасно не полюбила, потому что... [приходилось целоваться] еще раз, и еще раз, и еще. <...> Он все прекрасно понимал: что я его не люблю, не хочу, ненавижу.
Светлана Дружинина

Фильм «Дело было в Пенькове» вышел на экраны в 1958 году. Картина снята по одноименной повести Сергея Антонова и рассказывает о любовном треугольнике.

Светлана Дружинина снималась в фильмах «За витриной универмага», «На семи ветрах», «Девчата». В качестве режиссера работала над картинами «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». Прославилась как постановщица и сценаристка серии фильмов о гардемаринах: первая часть, «Гардемарины, вперед!», вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». В настоящее время Дружинина ведет работу над пятой частью истории. Съемки предыдущей — «Гардемарины IV» — подошли к концу летом 2020 года.

7.9
Дело было в Пенькове
1957/СССР12+драмамелодрама
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Дело было в Пенькове
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