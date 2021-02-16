85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах

Светлана Дружинина стала героиней нового выпуска программы « Судьба человека » на канале «Россия 1» и среди прочего рассказала ведущему Борису Корчевникову о первых шагах в кино. Актриса и режиссер вспомнила о съемках драмы Станислава Ростоцкого « Дело было в Пенькове », в которой играла жену героя Вячеслава Тихонова .

Дружинина призналась, что кинопробы дались ей тяжело. Артистка уточнила, что саму ее на роль утвердили быстро, а вот партнера подбирали долго. При этом Светлане необходимо было участвовать в пробах каждого кандидата — и репетировать сцену с поцелуем. Дружинина отметила, что отыграла 24 дубля, целуясь с каждым претендентом на роль «по-настоящему». Когда очередь дошла до Тихонова, Светлана была в плохом настроении. Вспоминая о знакомстве с коллегой, звезда призналась, что невзлюбила его: