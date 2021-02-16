85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах

Светлана Дружинина стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и среди прочего рассказала ведущему Борису Корчевникову о первых шагах в кино. Актриса и режиссер вспомнила о съемках драмы Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове», в которой играла жену героя Вячеслава Тихонова.
Дружинина призналась, что кинопробы дались ей тяжело. Артистка уточнила, что саму ее на роль утвердили быстро, а вот партнера подбирали долго. При этом Светлане необходимо было участвовать в пробах каждого кандидата — и репетировать сцену с поцелуем. Дружинина отметила, что отыграла 24 дубля, целуясь с каждым претендентом на роль «по-настоящему». Когда очередь дошла до Тихонова, Светлана была в плохом настроении. Вспоминая о знакомстве с коллегой, звезда призналась, что невзлюбила его:
И появился очередной потрясающий — совершенно жуткий! — партнер. Я его ужасно не полюбила, потому что... [приходилось целоваться] еще раз, и еще раз, и еще. <...> Он все прекрасно понимал: что я его не люблю, не хочу, ненавижу.
Фильм «Дело было в Пенькове» вышел на экраны в 1958 году. Картина снята по одноименной повести Сергея Антонова и рассказывает о любовном треугольнике.
Светлана Дружинина снималась в фильмах «За витриной универмага», «На семи ветрах», «Девчата». В качестве режиссера работала над картинами «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». Прославилась как постановщица и сценаристка серии фильмов о гардемаринах: первая часть, «Гардемарины, вперед!», вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». В настоящее время Дружинина ведет работу над пятой частью истории. Съемки предыдущей — «Гардемарины IV» — подошли к концу летом 2020 года.