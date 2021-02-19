Паулина Андреева: «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать»

Паулина Андреева, фото: Медана Марченко

«Конек-Горбунок» — ваше первое масштабное фэнтези. Чем этот проект привлек вас?

— «Конек Горбунок» — одна из моих любимых сказок детства. Сергей Михайлович Сельянов — продюсер, с которым я всегда хотела поработать. Режиссер Олег Погодин, художник Надя Васильева и весь актерский состав мне очень нравился. Поэтому в этом проекте — привлекательным было абсолютно все.

Насколько вам комфортно в таких павильонных проектах, где даже главный герой создан с помощью CGI?

— У меня хорошо развита фантазия, поэтому проблемы представить себе мир вокруг не было. Конечно, нам всегда показывали визуальный мир на компьютере, чтобы мы имели о нем представление, но ты все равно рисуешь свой. Скажу точно, что мир, который получился в итоге, интереснее моего воображения. И это круто.

Как вам кажется, в чем актуальность сказки «Конек-Горбунок» сегодня?

В том, что любовь нельзя купить, ей нельзя приказать. В хорошем юморе, основанном на классической теме глупого царя, который получает по заслугам. Паулина Андреева

Фильм получился довольно близким к оригиналу, в нем нет заново придуманных сюжетных линий – как, например, в новом «Аладдине», где Жасмин в итоге не просто разрешают выйти замуж по любви, а она сама становится правительницей. Не было ли мысли осовременить подобным образом Царь-девицу?

— Радость в том, что оригинальная сказка Ершова до сих пор современна, она не требует изменений. Это было бы даже некоторым кощунством по отношению к зрителю, если бы ее взялись переписывать. Подводить ее к какому-либо современному контексту неправильно, на то она и наша любимая сказка, которая так долго живет вне зависимости ни от чего. Царь-Девица сама по себе смелая, ироничная, трогательная. Абсолютно живая и очень современная.

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А сложно ли сохранять баланс между образом сильной женщины и женственностью? Что значит для вас понятие женственности сегодня?

— Сложно сказать. Если честно, я об этом не думаю.

Наверное, женственность, как и мужественность — это ощущение от тебя других людей, а ощущения эти невозможно ни спрогнозировать, ни искусственно создать. Главное, чтобы тебе самой в своем теле было хорошо и свободно.

В вашей фильмографии есть и легкие комедии, и детективы, и фантастика, и сказка, и биографическая драма. Как вы выбираете роли?

— Сценарий, режиссер, партнеры. Вот три составляющих, на которые я опираюсь при выборе проекта. Четвертое — интуитивные ощущения.

Паулина Андреева, фото: Медана Марченко

Вы дебютировали в режиссуре, написали сценарии к трем короткометражкам и целому сериалу «Псих». Вам сейчас интереснее реализовывать и развивать себя как актрису или как автора?

— Я не ставлю себя перед выбором. Мне интересно развиваться и как актрисе, и как автору. Выбрать невозможно, да и не нужно. У меня есть энергия и желание двигаться в обоих направлениях, и это главное.

«Псих» — ваше первое такое большое детище. Какие у вас мысли и впечатления об этом опыте, когда сериал уже отгремел?

— Я очень волновалась. Для меня «Псих» — это больше года жизни, которые я провела в процессе изучения темы и написания самого сценария. Это огромная ответственность. Поэтому сейчас я выдохнула, получила и получаю зрительский фидбэк. И он меня очень радует.

«Псих» нашел свою аудиторию, учитывая, что это непростой материал для восприятия. Это не сериал для развлечения, он подразумевает работу и зрителя тоже.

В «Психе» вы углубились в психологию. А сейчас вы уже изучаете или планируете какой-то новый материал?

— Да, я пишу дальше. Занимаюсь следующей историей, о которой не хотелось бы ничего говорить, так как это преждевременно.

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Не было ли соблазна снять саму себя в главной роли? Или, быть может, это уже в планах?

— Такого соблазна не было. Мне хотелось сделать одно дело и сделать его хорошо. Поэтому о моем участии в «Психе» как актрисы изначально не было речи. Ведь я пошла учиться на сценариста и начала писать не для того, чтобы работать на свою актерскую карьеру. Я не исключаю, что в будущем, возможно, я напишу что-то для себя, но это точно не моя мотивация и самоцель.

Какие впечатления от творческого союза с Федором Бондарчуком? Не возникало конфликтов на площадке, он требовательный, строгий режиссер?

Федор знает, чего хочет. Его окружает прекрасная съемочная и актерская команда, в которой нет случайных людей. Между нами — как автором и режиссером — было полное взаимопонимание. Мы рассказывали одну историю.

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Каких еще новых проектов с вами ждать зрителю?

— Я очень жду сериал Дуни Смирновой «Вертинский», где я сыграла Веру Холодную.

Расскажите чуть подробнее об этом проекте и роли.

— Вера Холодная — это уже имя нарицательное. Она лицо своей эпохи. Внешне мы стремились к полному соответствию с известным всем образом, но характер же мы с Дуней Смирновой придумали вместе. Ее психологический рисунок. Это было очень интересно.

Сейчас завершается показ «Метода» — намекните, ждать ли продолжения?

Я бы и рада была намекнуть, но мне такого предложения пока не поступало. (Смеется)

А сами смотрите сериал?

— Я планирую посмотреть «Метод», когда он выйдет целиком, обязательно.