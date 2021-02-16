Хайек заявила, что плакала из-за откровенных съемок с Бандерасом

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Сальма Хайек рассказала о трудных съемках интимной сцены в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» с Антонио Бандерасом. В подкасте Armchair Expert актриса раскрыла, что изначально эпизода не было в сценарии. Хайек узнала о содержании сцены, только когда начались съемки.

Актриса согласилась на работу над эпизодом, но поставила создателям ленты условие: на площадке должны были присутствовать, кроме нее самой, лишь три человека — постановщик, его супруга и Бандерас. Однако работа над сценой все равно далась Хайек тяжело:

Как только мы приготовились снимать, я начала рыдать. Я говорила другим: «Не знаю, смогу ли я это сделать. Я боюсь». Сальма Хайек

Сальма призналась, что и Бандерас, и Родригес вели себя замечательно и профессионально, но ей все равно было непросто работать. «Он [Бандерас] вел себя как настоящий джентльмен, и мы до сих пор близкие друзья! Но он был очень… свободным», — вспомнила актриса. Хайек добавила, что Родригес не давил на нее, а Бандерас был прекрасным партнером по съемкам, но все же процесс работы над откровенной сценой нанес ей душевную травму.

Актриса добавила, что любовная сцена была снята в несколько коротких приемов. Звезда добавила, что ей было трудно вжиться в роль, потому что она не переставала думать о том, что откровенную сцену могут увидеть ее отец и брат.

7.7 Отчаянный 1995 / США 16+ триллер боевик вестерн криминал Моя оценка Хочу посмотреть