Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
15 февраля 2021, Газета.Ruновость

Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации «Трех мушкетеров»

Также в проекте появятся Венсан Кассель и Луи Гаррель
Ева Грин | Источник: Legion-Media.ru

Французская актриса Ева Грин исполнит роль Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом информирует издание Variety.

В съемках фильма также примет участие Венсан Кассель, он сыграет Атоса. А Франсуа Сивиль предстанет перед зрителями в образе Д'Артаньяна. Кроме того, в картине появятся Луи Гаррель, Вики Крипс («Призрачная нить»), Оливер Джексон-Коэн («Быстрее пули»). Роль Констанции исполнит 28-летняя Лина Кудри.

Отмечается, что режиссером фильма выступит Мартин Бурбулон («Развод по-французски»), сценаристами — Матье Делапорт и Александр де ла Пательер, а продюсером — Дмитрий Рассам.

Новая экранизация будет состоять из двух частей — «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». Картины будут сниматься одновременно в конце лета во Франции. На проект выделят $73 млн.

Все, что вы хотели знать о роковой и загадочной Еве Грин
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Три мушкетера: Д’Артаньян
Три мушкетера: Миледи
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Луи Гаррель
Louis Garrel
Ева Грин
Eva Green
Франсуа Сивиль
François Civil
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Еве Грин — 40: любопытные факты о роковой и загадочной актрисе
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Бледанс и другие звезды на премьере фильма с Касселем в Москве
Венеция 2019: Кристен Стюарт, Бланшетт и овации для «Джокера»
Беллуччи и Кассель воссоединились на премьере в Венеции
Эмма Уотсон показала красивые кадры из «Маленьких женщин»
Сталлоне с дочкой, двойник Джексона: закрытие фестиваля в Каннах
Фильмом открытия ММКФ станет драма с Куриленко и Касселем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
5 шок-сцен из фильмов Бертолуччи, которые взбудоражили мир кино
От Крус до Херд: головокружительные романы Джонни Деппа в кино
Ева Грин снимается на Байконуре в образе женщины-астронавта
Венсан Кассель побывал в Москве
Новые трейлеры
Рашн Юг
Трейлер №2
Лига справедливости Зака Снайдера
Трейлер (англ.)
Оптимисты
Конек-Горбунок
Трейлер №2
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Какие японские автомобили в России покупают чаще всего (топ-10) В 2020 году объем рынка новых автомобилей японских марок в России составил почти 256 тысяч экземпляров, что на 16% меньше, чем в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
А давайте помериемся килограммами? 1333
Болезненый первый год в садике. 867
Муж упрекает,что не работаю... 843
Забавные картинки 578
Леди
Евгений Петросян покрасовался в длинной шубе В сети оценили аутфит юмориста
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь