Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации «Трех мушкетеров»

Французская актриса Ева Грин исполнит роль Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом информирует издание Variety.
В съемках фильма также примет участие Венсан Кассель, он сыграет Атоса. А Франсуа Сивиль предстанет перед зрителями в образе Д'Артаньяна. Кроме того, в картине появятся Луи Гаррель, Вики Крипс («Призрачная нить»), Оливер Джексон-Коэн («Быстрее пули»). Роль Констанции исполнит 28-летняя Лина Кудри.
Отмечается, что режиссером фильма выступит Мартин Бурбулон («Развод по-французски»), сценаристами — Матье Делапорт и Александр де ла Пательер, а продюсером — Дмитрий Рассам.
Новая экранизация будет состоять из двух частей — «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». Картины будут сниматься одновременно в конце лета во Франции. На проект выделят $73 млн.