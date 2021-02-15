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15 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились

Актеры Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф вместе снялись для журнала в честь 20-летия франшиз

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд и актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в серии фильмов о мальчике-волшебнике, впервые объединились на съемках. Вместе они приняли участие в фотосессии для британского журнала Empire и появились на его обложке.

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Отмечается, что кадры сделаны в честь юбилея культовых франшиз: первые части обеих серий картин вышли в 2001 году, 20 лет назад. В подписи к фото редакция издания сообщает:

20 лет волшебства. В эксклюзивном материале Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф впервые объединились, чтобы отпраздновать юбилей «Властелина колец» и «Гарри Поттера».

В статье, посвященной юбилею фильмов, Вуд и Рэдклифф рассказали о съемках в культовых франшизах.

Первая часть культового фэнтези Питера Джексона по книгам Джона Рональда Руэла Толкина — «Властелин колец. Братство кольца» — вышла в 2001 году. В 2002-м появилось продолжение — фильм «Властелин колец: Две крепости», а в 2003-м состоялась мировая премьера заключительной части киносаги «Властелин колец: Возвращение короля». В трилогии, помимо Вуда, снялись Орландо Блум, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер, Энди Серкис, Кейт Бланшетт.

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В конце декабря 2020 года также стало известно о завершении съемок сериала Amazon «Властелин колец», который расскажет о событиях, произошедших задолго до того, как Бильбо нашел Кольцо Всевластия и запустил цепь удивительных событий, повлиявших на ход истории Средиземья.

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, основанные на книгах британской писательницы Джоан Роулинг, выходили с 2001 по 2011 год. Всего в рамках франшизы было снято восемь картин. Кроме Рэдклиффа, роли в лентах исполнили Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Робби Колтрейн, Дэвид Теннант, Гари Олдман, Майкл Гэмбон, Мэгги Смит.

В 2016 году в прокат вышел спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере — лента «Фантастические твари и где они обитают», а в 2018-м — ее продолжение, картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В настоящее время снимается третья часть спин-оффа.

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