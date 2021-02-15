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15 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Валерия, Ревва, Тодоренко на съемках шоу «Маска»: первые фото

На НТВ стартовал второй сезон популярного проекта
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

На НТВ начался показ нового сезона шоу «Маска», в котором звезды российского кино, спорта, музыки и телевидения скрываются за яркими костюмами и соревнуются в пении. В первом выпуске зрители узнали имя нового члена жюри. К Валерии, Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу присоединился певец, актер и телеведущий Александр Ревва.

Артист заявил, что сам любит примерять различные образы, поэтому ему интересно наблюдать за перевоплощениями артистов со стороны. Он добавил:

Новость
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»
У нас в жюри царит очень дружественная атмосфера, и я очень рад присоединиться к моим коллегам <...> и вместе с ними попытаться разгадать, кто же из артистов скрывается под масками.
Александр Ревва

В новом сезоне шоу — 14 участников, которые скрываются под масками Ананаса, Банана, Белого Орла, Единорога, Зайца, Змеи, Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Пингвина, Розовой Пантеры, Солнца и Черной Пантеры. После первого выпуска по решению судей ни один из участников не покинул проект.

«Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках». На российском телевидении первый сезон шоу вышел в 2020 году на канале НТВ. Его победителем стал Анатолий Цой.

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