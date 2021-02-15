Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
15 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Нагиев утешил участницу «Голос. Дети» словами о «пожилой» Лободе

К восьмилетней Алисе Щербань не повернулся ни один из наставников
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

На «Первом канале» стартовал восьмой сезон вокального проекта «Голос. Дети». Идут слепые прослушивания, в рамках которых новые наставникиБаста, Светлана Лобода и Егор Крид — оценивают способности участников, не видя их. Если тренеру нравится номер, он нажимает красную кнопку и разворачивается к сцене.

В первом выпуске нового сезона никто из судей не развернулся во время выступления восьмилетней Алисы Щербань, которая пришла на проект с песней «Тутти-Фрутти». Чтобы поддержать расстроенную участницу, Светлана Лобода попросила ее повторить номер, вышла на сцену и станцевала вместе с конкурсанткой.

Несмотря на поддержку судей, за кулисами Алиса не смогла сдержать слез. Успокаивая ее, ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал:

Плакать тут вообще нечего! Ты видела, чтобы на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было! Только у тебя.
Дмитрий Нагиев

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.

7.7
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Нагиев
Голос. Дети
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Светлана Лобода
Світлана Лобода
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского
Кирилл Нагиев: «У меня почти нет выходных»
Нагиев, шейх, пустыня: фото со съемок нового сериала про актера
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Экс-астролог «Давай поженимся!» объяснила свой уход
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Бывший ведущий «Первого канала» объяснил переход на НТВ
Сыгравшая Началову актриса рассказала о сложностях на съемках
Собчак покажет фильм про Началову: первые кадры
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Названы победители «Ледникового периода»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Названы лучшие актер и актриса года
Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе
Моргенштерн пришел в шоу «Давай поженимся!»
Климова на съемках новых серий «По законам военного времени»
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Авербух рассказал о тренировках Собчак для «Ледникового периода»
Российская телеведущая объявила об уходе с «Первого канала»
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Режиссер нового «Метода» назвал Александра Петрова «животным»
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Уличающая звезд в безграмотности учительница пришла к Урганту
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры
Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Победительница «Голоса 60+» пожертвует приз на борьбу с COVID-19
Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Загитова рассказала о волнении на съемках «Ледникового периода»
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
91-летняя участница победила в шоу «Голос 60+»
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ведущий «Первого канала» не может вернуться в Россию
Новые трейлеры
Рашн Юг
Трейлер №2
Лига справедливости Зака Снайдера
Трейлер (англ.)
Оптимисты
Конек-Горбунок
Трейлер №2
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка У пары уже есть сын Арчи, которому в мае 2021 будет два года
Hi-Tech
Подо льдами Антарктиды нашли странных существ Удивительное открытие
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь