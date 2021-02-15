Нагиев утешил участницу «Голос. Дети» словами о «пожилой» Лободе

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На «Первом канале» стартовал восьмой сезон вокального проекта «Голос. Дети». Идут слепые прослушивания, в рамках которых новые наставники — Баста, Светлана Лобода и Егор Крид — оценивают способности участников, не видя их. Если тренеру нравится номер, он нажимает красную кнопку и разворачивается к сцене.

В первом выпуске нового сезона никто из судей не развернулся во время выступления восьмилетней Алисы Щербань, которая пришла на проект с песней «Тутти-Фрутти». Чтобы поддержать расстроенную участницу, Светлана Лобода попросила ее повторить номер, вышла на сцену и станцевала вместе с конкурсанткой.

Несмотря на поддержку судей, за кулисами Алиса не смогла сдержать слез. Успокаивая ее, ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал:

Плакать тут вообще нечего! Ты видела, чтобы на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было! Только у тебя. Дмитрий Нагиев