73-летняя Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие работы

Актриса Татьяна Васильева в эфире телеканала НТВ заявила о плачевном положении из-за отсутствия работы, передает РИА «Новости». Артистка пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино.
Васильева отметила, что тем не менее расходы остались, и ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Звезда также сказала, что была вынуждена сократить все траты, однако отказаться от косметологических процедур не смогла. Отмечается, что в свои 73 года актриса обеспечивает себя и финансово помогает своим родственникам.
Татьяна Васильева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка России. Снималась в фильмах и сериалах «Ольга», «Сваты», «Самая обаятельная и привлекательная», «Глубокие родственники», «Как важно быть серьезным».