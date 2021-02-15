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15 февраля 2021, Lenta.Ruновость

73-летняя Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие работы

Актриса заявила, что из-за пандемии ей приходится жить на накопления
6
фотографий
6
фотографий

Актриса Татьяна Васильева в эфире телеканала НТВ заявила о плачевном положении из-за отсутствия работы, передает РИА «Новости». Артистка пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино.

Васильева отметила, что тем не менее расходы остались, и ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Звезда также сказала, что была вынуждена сократить все траты, однако отказаться от косметологических процедур не смогла. Отмечается, что в свои 73 года актриса обеспечивает себя и финансово помогает своим родственникам.

Васильева рассказала, что подумывает о поиске подработки. Она пояснила, что может хорошо убирать квартиры или разносить пиццу. Однако, по словам артистки, все рабочие места в данных сферах заняты. «Еще и не пробьешься», — резюмировала она.

Татьяна Васильева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка России. Снималась в фильмах и сериалах «Ольга», «Сваты», «Самая обаятельная и привлекательная», «Глубокие родственники», «Как важно быть серьезным».

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