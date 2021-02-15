73-летняя Татьяна Васильева пожаловалась на отсутствие работы

Васильева отметила, что тем не менее расходы остались, и ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Звезда также сказала, что была вынуждена сократить все траты, однако отказаться от косметологических процедур не смогла. Отмечается, что в свои 73 года актриса обеспечивает себя и финансово помогает своим родственникам.