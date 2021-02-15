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15 февраля 2021, ТАССновость

«Мистер и миссис Смит» с Джоли и Питтом получит ремейк

Названы исполнители главных ролей в сериале по мотивам популярного комедийного боевика
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

ТАСС, 13 февраля. Продюсерская компания New Regency и кинокомпания Amazon Studios снимут сериал по мотивам комедийного боевика «Мистер и миссис Смит». В сообщении стримингового сервиса Amazon Prime в инстаграме говорится:

«Мистер и миссис Смит», сериал от Дональда Гловера и Фиби Уоллер-Бридж, появится на ваших экранах в 2022 году.
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Как уточнил журнал Variety, Уоллер-Бридж и Гловер исполнят в сериале главные роли и будут его исполнительными продюсерами. Одной из авторов ремейка станет Франческа Слоун («Фарго»).

В 2005 году на экраны вышел фильм «Мистер и миссис Смит», в центре сюжета которого — история семейной пары. И муж, и жена — наемные убийцы. Они работают на разных заказчиков, которые дают супругам задание убить друг друга. Главные роли в ленте исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. В 1996 году выходил также сериал «Мистер и миссис Смит» о паре шпионов, которые почти ничего не знают друг о друге.

7.6
Мистер и миссис Смит
2005/США16+мелодрамакомедиябоевик
Моя оценка

Уоллер-Бридж — сценаристка, актриса и создательница сериалов «Убивая Еву» и «Дрянь», обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми». Гловер — актер, комик, сценарист и музыкант, известный в том числе под псевдонимом Childish Gambino. Снимался в фильмах «Марсианин», «Эффект Лазаря», «Хан Соло. Звездные войны: Истории», «Человек-паук: Возвращение домой».

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