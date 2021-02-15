«Мистер и миссис Смит» с Джоли и Питтом получит ремейк

Как уточнил журнал Variety, Уоллер-Бридж и Гловер исполнят в сериале главные роли и будут его исполнительными продюсерами. Одной из авторов ремейка станет Франческа Слоун (« Фарго »).

В 2005 году на экраны вышел фильм «Мистер и миссис Смит», в центре сюжета которого — история семейной пары. И муж, и жена — наемные убийцы. Они работают на разных заказчиков, которые дают супругам задание убить друг друга. Главные роли в ленте исполнили Анджелина Джоли и Брэд Питт. В 1996 году выходил также сериал «Мистер и миссис Смит» о паре шпионов, которые почти ничего не знают друг о друге.