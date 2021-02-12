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12 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото

Наставники поделились впечатлениями от съемок «слепых» прослушиваний
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

«Первый канал» готовит к показу восьмой сезон талант-шоу «Голос. Дети». В преддверии выхода первого выпуска проекта наставники — Баста (Василий Вакуленко), Светлана Лобода и Егор Крид — поделились впечатлениями от «слепых» прослушиваний участников.

Крид, впервые выступающий в роли наставника шоу, признался, что ему на съемках немного сложно, — работа идет «целыми днями», но, несмотря на усталость, нужно оставаться предельно внимательным.

Я здесь не для того, чтобы найти хорошо поющих исполнителей. Мне нужны те, кто отличается от всех других. Не те, кто берет сложные ноты, а те, чьи голоса меня зацепят.
Егор Крид

Лобода назвала отобранных в свою команду участников «абсолютными алмазами» и добавила, что теперь ее ждет работа по их «огранке». Баста, по его словам, готов к творческому противостоянию с другими наставниками. Рэпер также заверил, что умеет объяснить юным кандидатам, к которым не повернулись тренеры, что их попытка попасть в чью-либо команду — уже бесценный опыт. Он добавил:

Новость
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
По поводу русскоязычных и иноязычных композиций хотел бы сказать, что я так музыку не делю. У меня другие требования к выступлениям на этой сцене – талант и желание побеждать. Специально продавливать русскоязычный репертуар – это немного лукавая позиция.
Баста

Отметим, что в ходе «слепых» прослушиваний наставники наберут в свои команды по 15 участников.

Имена новых наставников проекта стали известны в начале февраля. Напомним, в разное время в этом качестве выступали Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин, Нюша. Ведущими вокального проекта остались Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

7.7
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. 

Первый выпуск восьмого сезона шоу «Голос. Дети» выйдет на «Первом канале» 12 февраля в 21.30.

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