Бурунов спел «Белые розы»

Сергей Бурунов представил клип на песню из саундтрека нового фильма «Родные» со своим участием. Вместе с Монеточкой, которая также снялась в картине, актер перепел хит 90-х «Белые розы». Режиссером ролика выступил Жора Крыжовников, продюсер и сценарист «Родных».