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10 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Бурунов спел «Белые розы»

Песня вошла в саундтрек фильма «Родные»

Сергей Бурунов представил клип на песню из саундтрека нового фильма «Родные» со своим участием. Вместе с Монеточкой, которая также снялась в картине, актер перепел хит 90-х «Белые розы». Режиссером ролика выступил Жора Крыжовников, продюсер и сценарист «Родных».

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Мы с Сережей так подружились на съемках фильма «Родные», что даже решили записать совместную песню.
Монеточка

Фильм «Родные» снят в жанре роуд-муви и рассказывает о семье, отправившейся на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту неизлечимо больного отца — спеть на главной сцене песню, которую он сочинил сам. Роли в ленте, помимо Бурунова и Монеточки, исполнили Ирина Пегова, Семен Трескунов, Сергей Шакуров и Никита Павленко. Продюсерами фильма стали Мурад Османн и Илья Стюарт, режиссером — Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»).

Родные
2021/Россия12+драмакомедия

В начале февраля состоялась громкая премьера картины. С выходом фильма на большие экраны съемочную группу поздравили звезды российского кино и телевидения. В широком прокате «Родные» появятся 11 февраля.

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