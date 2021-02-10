Бурунов спел «Белые розы»

Сергей Бурунов представил клип на песню из саундтрека нового фильма «Родные» со своим участием. Вместе с Монеточкой, которая также снялась в картине, актер перепел хит 90-х «Белые розы». Режиссером ролика выступил Жора Крыжовников, продюсер и сценарист «Родных».
Мы с Сережей так подружились на съемках фильма «Родные», что даже решили записать совместную песню.
Фильм «Родные» снят в жанре роуд-муви и рассказывает о семье, отправившейся на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту неизлечимо больного отца — спеть на главной сцене песню, которую он сочинил сам. Роли в ленте, помимо Бурунова и Монеточки, исполнили Ирина Пегова, Семен Трескунов, Сергей Шакуров и Никита Павленко. Продюсерами фильма стали Мурад Османн и Илья Стюарт, режиссером — Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»).
В начале февраля состоялась громкая премьера картины. С выходом фильма на большие экраны съемочную группу поздравили звезды российского кино и телевидения. В широком прокате «Родные» появятся 11 февраля.