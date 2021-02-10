Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм». Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего в шорт-лист вошло 15 фильмов. В их числе — картины, выдвинутые Боснией и Герцеговиной, Чили, Чехией, Данией, Францией, Гватемалой, Ираном, Кот-д'Ивуаром, Мексикой, Норвегией, Румынией и Тунисом.

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В конце января академия сообщила, что приняла заявку фильма «Дорогие товарищи!» на участие в борьбе. Как отмечалось в документе, 93 страны представили фильмы, которые допущены к рассмотрению в номинации «Лучший международный фильм» на 93-й церемонии вручения премии. Ожидается, что окончательный список номинантов объявят 15 марта.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Отметим, что в короткий список претендентов на «Оскар» вошла еще одна российская картина — документальный фильм «Гунда» Виктора Косаковского. Он представлен в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Продюсером ленты выступил актер Хоакин Феникс, известный своими яркими работами в «Гладиаторе» и «Джокере».