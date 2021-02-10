Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
10 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»

Звезды рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне популярного шоу
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Команда шоу «Маска» представила новый сезон популярного проекта. В презентации приняли участие члены жюриВалерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, ведущий Вячеслав Макаров, а также генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

Киркоров и Тодоренко удивили зрителей новыми образами: ведущая покрасилась в розовый цвет, а певец появился на презентации с седыми волосами. Исполнитель отметил, говоря о проекте:

Надо сказать «спасибо» потрясающим постановщикам номеров, потому что каждый номер — это конфета! Это удивительное сочетание фантазии, креатива, сумасшествия, то есть эти маски, эти образы дают возможность такого полета фантазии талантливым режиссерам.
Филипп Киркоров

В новом сезоне шоу примут участие 14 конкурсантов. Их масками станут: Ананас, Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

Кроме того, в проекте появится новый член жюри. Его имя станет известно в первом выпуске программы: вместе с участниками сезона он выйдет на сцену и исполнит песню, а Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко, Тимуру Родригезу и Валерии нужно будет угадать, кто из артистов скрывается под маской Инкогнито и станет их коллегой.

7.0
Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
Моя оценка

«Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках». По задумке шоу, участники предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску. Первый сезон «Маски» вышел в 2020 году. Его победителем стал Анатолий Цой.

Первый выпуск второго сезона выйдет 14 февраля в 20.10 на НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валерия
Тимур Родригез
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Регина Тодоренко
Филипп Киркоров
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Маска
Вячеслав Макаров
Бывший ведущий «Первого канала» объяснил переход на НТВ
Антон Привольнов станет новым соведущим Леры Кудрявцевой
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Титомир и Шведова прокомментировали победу в шоу «Суперстар!»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Названы победители «Ледникового периода»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Тодоренко поборется за роль в фильме, который снимут в космосе
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Погибшему ведущему шоу «ДНК» нашли замену
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»
Покинувшему шоу «Звезды сошлись» Кучере нашли замену
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
47-летняя Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
Названа самая богатая российская звезда
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Новые трейлеры
Конек-Горбунок
Трейлер №2
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
А давайте помериемся килограммами? 408
Подростки и алкоголь 261
Помогите начать худеть! 172
Карточные игры 96
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь