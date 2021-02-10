Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»

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Киркоров и Тодоренко удивили зрителей новыми образами: ведущая покрасилась в розовый цвет, а певец появился на презентации с седыми волосами. Исполнитель отметил, говоря о проекте:

Надо сказать «спасибо» потрясающим постановщикам номеров, потому что каждый номер — это конфета! Это удивительное сочетание фантазии, креатива, сумасшествия, то есть эти маски, эти образы дают возможность такого полета фантазии талантливым режиссерам. Филипп Киркоров

В новом сезоне шоу примут участие 14 конкурсантов. Их масками станут: Ананас, Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

Кроме того, в проекте появится новый член жюри. Его имя станет известно в первом выпуске программы: вместе с участниками сезона он выйдет на сцену и исполнит песню, а Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко, Тимуру Родригезу и Валерии нужно будет угадать, кто из артистов скрывается под маской Инкогнито и станет их коллегой.

«Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках». По задумке шоу, участники предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску. Первый сезон «Маски» вышел в 2020 году. Его победителем стал Анатолий Цой.