Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel

Киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме «Крэйвен-охотник» по комиксам Marvel. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник. Звезда «Матрицы» рассматривается на роль суперзлодея Крэйвена-охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов.