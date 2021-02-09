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9 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel

Актер может исполнить роль Сергея Николаевича Кравинова в спин-оффе новой серии фильмов про Человека-паука
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Киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме «Крэйвен-охотник» по комиксам Marvel. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник. Звезда «Матрицы» рассматривается на роль суперзлодея Крэйвена-охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов.

Режиссером картины может стать Джей Си Чендор («Самый жестокий год»). Лента будет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук». Отмечается, что в настоящее время контракт с Ривзом не подписан.

Антигерой Крэйвен был создан Стэном Ли и художником Стивом Дитко и впервые был задействован в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году. В киновселенной комиксов Marvel персонаж еще не появлялся.

Ранее, по данным журналистов, Ривз уже рассматривался на роли в фильмах Marvel. Он мог сыграть Йона-Рогга в блокбастере «Капитан Марвел» (героя в итоге исполнил Джуд Лоу) и Лунного рыцаря в одноименном фильме. Роль досталась Оскару Айзеку.

Ривз играл в фильмах «Дом у озера», «Сладкий ноябрь», «Константин: Повелитель тьмы», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», трилогии «Матрица».

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