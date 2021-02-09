Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel

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Киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме «Крэйвен-охотник» по комиксам Marvel. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник. Звезда «Матрицы» рассматривается на роль суперзлодея Крэйвена-охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов.

Режиссером картины может стать Джей Си Чендор («Самый жестокий год»). Лента будет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук». Отмечается, что в настоящее время контракт с Ривзом не подписан.

Антигерой Крэйвен был создан Стэном Ли и художником Стивом Дитко и впервые был задействован в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году. В киновселенной комиксов Marvel персонаж еще не появлялся.