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10 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото

Актриса получила главную роль в одноименной многосерийной комедии
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Стартовали съемки нового комедийного сериала «Жена олигарха» со звездой «Кухни» Еленой Подкаминской в главной роли. Шоу расскажет о супруге миллиардера Альбине, чья роскошная жизнь в лондонском особняке заканчивается после таинственного исчезновения супруга, прихватившего с собой все деньги.

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Героиня вынуждена вместе с сыном и дочкой вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Единственное, что осталось от сбежавшего мужа, — завод кирзовых сапог, находящийся на грани банкротства. Альбине предстоит забыть о богатой жизни, научиться жить с пустым кошельком и навести порядок на убыточном предприятии.

Режиссером «Жены олигарха» стала Мария Кравченко («Родком», «Девочки не сдаются»). Детей героини Подкаминской сыграют Кай Гетц («Скажи ей») и Маргарита Дьяченкова («Счастье — это... Часть 2»), а ее супруга-олигарха — Игорь Верник. Также в сериале заняты Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Александр Дьяченко, Александр Обласов.

Съемки сериала пройдут в Московской, Тверской областях, а также на юге России. Производством занимаются телеканал СТС и кинокомпания Keystone Production. Дата выхода «Жены олигарха» пока не раскрывается.

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