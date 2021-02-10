Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото

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Стартовали съемки нового комедийного сериала «Жена олигарха» со звездой «Кухни» Еленой Подкаминской в главной роли. Шоу расскажет о супруге миллиардера Альбине, чья роскошная жизнь в лондонском особняке заканчивается после таинственного исчезновения супруга, прихватившего с собой все деньги.

Героиня вынуждена вместе с сыном и дочкой вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Единственное, что осталось от сбежавшего мужа, — завод кирзовых сапог, находящийся на грани банкротства. Альбине предстоит забыть о богатой жизни, научиться жить с пустым кошельком и навести порядок на убыточном предприятии.