Актер из «Великолепного века» приехал в Чечню

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Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом лидер республики сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

<div id="vk_post_279938622_559450"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?168"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_279938622_559450", 279938622, 559450, 'x-mM5DOCcX-91M1BnIP8LM9wSA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Озчивита, в Чечню приехали продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай и другие звезды турецкой киноиндустрии. Как рассказал Кадыров, для гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов. Мероприятие прошло в Доме торжеств имени Дагуна Омаева, а вечером для гостей из Турции был организован ужин. Глава Чечни поделился впечатлениями от встречи:

У нас состоялся исключительно теплый, содержательный и увлекательный разговор. Я получил большое удовольствие от общения с нашими гостями.

Он назвал членов съемочной группы талантливыми, искренними, добродушными и жизнерадостными людьми и поблагодарил за их работу над сериалом, который «способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории нашей уммы».