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9 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Актер из «Великолепного века» приехал в Чечню

Бурак Озчивит вместе с другими звездами турецкой киноиндустрии нанес визит Рамзану Кадырову
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом лидер республики сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Кроме Озчивита, в Чечню приехали продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай и другие звезды турецкой киноиндустрии. Как рассказал Кадыров, для гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов. Мероприятие прошло в Доме торжеств имени Дагуна Омаева, а вечером для гостей из Турции был организован ужин. Глава Чечни поделился впечатлениями от встречи:

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У нас состоялся исключительно теплый, содержательный и увлекательный разговор. Я получил большое удовольствие от общения с нашими гостями.

Он назвал членов съемочной группы талантливыми, искренними, добродушными и жизнерадостными людьми и поблагодарил за их работу над сериалом, который «способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории нашей уммы».

«Великолепный век» — исторический сериал, который выходил с 2011 по 2014 год. В драме описываются события времен правления султана Османской империи Сулеймана Великолепного, жившего в XVI веке. В 2015-м свет увидело продолжение — «Великолепный век. Империя Кесем».

7.0
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
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