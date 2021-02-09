Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Серебренников высказался об уходе из «Гоголь-центра» и свободе

Режиссер призвал коллег «не унывать»
Кирилл Серебренников

Создатель и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался о своем уходе из московского театра. Он опубликовал в инстаграме пост с благодарностью друзьям, ученикам и врагам за уникальный опыт, а также показал документальное подтверждение увольнения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серебренников подчеркнул, что «Гоголь-центр» продолжит существовать не только как театр, но и как идея. Он написал:

Театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже важнее и шире их создателей.
Кирилл Серебренников

Режиссер посоветовал коллегам и зрителям «не унывать». «Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать», — отметил он.

Новость
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова

Ранее стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком «Гоголь-центра». За режиссера вступилась Ассоциация театральных критиков, призвавшая оставить его на посту художественного руководителя.

В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения и штрафу. Суд, кстати, не стал запрещать постановщику занимать руководящие должности в театре. Постановщик не стал обжаловать приговор.

Кирилл Серебренников — российский режиссер театра и кино, лауреат ТЭФИ, победитель конкурсных программ кинофестиваля «Кинотавр» и Римского международного кинофестиваля. Снимал фильмы «Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Ученик», «Лето».

Художественным руководителем Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Серебренников был назначен в 2012 году, а затем переформатировал его в «Гоголь-центр». Обновленный театр начал работу в 2013 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кирилл Серебренников
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
Максим Матвеев раскрыл причину ухода из Театра Олега Табакова
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы
Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»
Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой
Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера»
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре
Машков назвал условие для возвращения в кино
В Москве простились с Аллой Покровской
Певцов, Аверин, Чурикова: звезды на балу в честь Марка Варшавера
Арзамасова, Безрукова и Михалковы на ретроспективе «Кинотавра»
Стало известно, когда Серебренников начнет съемки нового фильма
Стриптиз Джона Сноу и поклон от Серебренникова: новости недели
Освобожденный Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре»
Лучшей российской актрисой признана 9-летняя Марта Козлова
Бондарчук на вручении наград попросил освободить Серебренникова
Раскрыт секрет загадочного тизера нового проекта Тома Хиддлстона
Поцелуи и улыбки: 100 самых эмоциональных фото звезд из Канн
В Каннах «Лето» Серебренникова сочли недостаточно серьезным
В России ответили на просьбу отпустить Серебренникова в Канны
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
«Кинотавр» откроется фильмом о Цое, а закроется лентой о Собчаке
Фильм о Цое вошел в основной конкурс Каннского фестиваля
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову
Милонов призвал запретить выход фильма Серебренникова про Цоя
Успех «Довлатова» и пакет с Серебренниковым: закрытие Берлинале
Новые трейлеры
Конек-Горбунок
Трейлер №2
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Водитель снегоуборщика потушил горящий автомобиль снегом (видео) Несмотря на помощь неравнодушного тракториста, спасти машину все равно не удалось
Дети
Как 8-летний мальчик живет после инсульта в России Жизнь Тимы круто изменилась. Сейчас он борется за возможность ходить
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь