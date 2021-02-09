Серебренников высказался об уходе из «Гоголь-центра» и свободе

Создатель и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался о своем уходе из московского театра. Он опубликовал в инстаграме пост с благодарностью друзьям, ученикам и врагам за уникальный опыт, а также показал документальное подтверждение увольнения.
Серебренников подчеркнул, что «Гоголь-центр» продолжит существовать не только как театр, но и как идея. Он написал:
Театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже важнее и шире их создателей.
Режиссер посоветовал коллегам и зрителям «не унывать». «Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать», — отметил он.
Ранее стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком «Гоголь-центра». За режиссера вступилась Ассоциация театральных критиков, призвавшая оставить его на посту художественного руководителя.
В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения и штрафу. Суд, кстати, не стал запрещать постановщику занимать руководящие должности в театре. Постановщик не стал обжаловать приговор.
Кирилл Серебренников — российский режиссер театра и кино, лауреат ТЭФИ, победитель конкурсных программ кинофестиваля «Кинотавр» и Римского международного кинофестиваля. Снимал фильмы «Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Ученик», «Лето».
Художественным руководителем Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Серебренников был назначен в 2012 году, а затем переформатировал его в «Гоголь-центр». Обновленный театр начал работу в 2013 году.