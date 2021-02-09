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9 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере

Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
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В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера трагикомедии Ильи Аксенова «Родные». Картину представили сценарист Жора Крыжовников, продюсеры Мурад Османн и Илья Стюарт, а также снявшиеся в ленте актерыСергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Сергей Шакуров, Катерина Беккер и Никита Павленко.

Поддержать коллег и родных пришли дочь Пеговой Татьяна, жена Османна Наталья Османн, супруга Стюарта Светлана Устинова. Также премьеру посетили Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Юрий Борисов, Виктория Толстоганова, Юлия Хлынина, Полина МаксимоваКонстантин Богомолов и Ксения Собчак, Гарик Харламов, Баста и многие другие.

Фильм «Родные» снят в жанре роуд-муви и рассказывает о семье, отправившейся на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту неизлечимо больного отца — исполнить на главной сцене песню, которую он сочинил сам.

Родные
2021/Россия12+драмакомедия

Представляя фильм первым зрителям, Крыжовников назвал его «историей преодоления травм». Сценариста цитирует ТАСС:

Мы стали говорить о том, что травмы есть у нас всех, не так давно. Мы старались сделать фильм все-таки приключением, путешествием, найти и радость, и любовь в том, что происходит.
Жора Крыжовников

Создатели картины называют новую киноработу «историей про поколенческий конфликт», когда эмоционально незрелый родитель взаимодействует с детьми, которые более взрослые в этом плане, чем он.

В широкий прокат фильм «Родные» выходит 11 февраля.

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