Тарантино раскритиковал «Джокера» и сравнил его с «Таксистом»

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильм Тодда Филлипса «Джокер». Об этом сообщает Movie Web. Кинематографист назвал ленту с Хоакином Фениксом в главной роли «несколько однообразной». Он добавил:
В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры?
Тарантино сравнил «Джокера» с «Таксистом» Мартина Скорсезе, а другую современную картину, «К звездам», — с работой Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
При этом Тарантино признался, что его в «Джокере» впечатлила сцена, в которой главный герой приходит в ток-шоу к персонажу Роберта Де Ниро. Режиссер подчеркнул, что ведущий — не злодей, однако Филлипсу удалось снять эпизод так, что зрители желают ему смерти. «Они [создатели фильма] заставили зрителей думать так, как думают психи», — отметил кинематографист.
«Джокер» с Фениксом в главной роли вышел в 2019 году, фильм рассказал историю становления Артура Флека — противника Бэтмана. Лента получила две премии «Оскар».
Квентин Тарантино снимал фильмы «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», «Однажды… в Голливуде» и другие.