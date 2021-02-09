Тарантино раскритиковал «Джокера» и сравнил его с «Таксистом»

Феномен Феникса: что вы не знали о великом актере, всегда остававшемся в тени

При этом Тарантино признался, что его в «Джокере» впечатлила сцена, в которой главный герой приходит в ток-шоу к персонажу Роберта Де Ниро. Режиссер подчеркнул, что ведущий — не злодей, однако Филлипсу удалось снять эпизод так, что зрители желают ему смерти. «Они [создатели фильма] заставили зрителей думать так, как думают психи», — отметил кинематографист.