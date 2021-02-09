Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Тарантино раскритиковал «Джокера» и сравнил его с «Таксистом»

Режиссер, впрочем, высоко оценил одну из сцен ленты с Хоакином Фениксом в главной роли
Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильм Тодда Филлипса «Джокер». Об этом сообщает Movie Web. Кинематографист назвал ленту с Хоакином Фениксом в главной роли «несколько однообразной». Он добавил:

Новость
Феномен Феникса: что вы не знали о великом актере, всегда остававшемся в тени
В каком мире мы живем? Берем великие фильмы 1970-х и переделываем их в артефакты поп-культуры?
Квентин Тарантино

Тарантино сравнил «Джокера» с «Таксистом» Мартина Скорсезе, а другую современную картину, «К звездам», — с работой Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

При этом Тарантино признался, что его в «Джокере» впечатлила сцена, в которой главный герой приходит в ток-шоу к персонажу Роберта Де Ниро. Режиссер подчеркнул, что ведущий — не злодей, однако Филлипсу удалось снять эпизод так, что зрители желают ему смерти. «Они [создатели фильма] заставили зрителей думать так, как думают психи», — отметил кинематографист.

Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро в фильме «Джокер»

«Джокер» с Фениксом в главной роли вышел в 2019 году, фильм рассказал историю становления Артура Флека — противника Бэтмана. Лента получила две премии «Оскар».

Квентин Тарантино снимал фильмы «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», «Однажды… в Голливуде» и другие.

7.7
Джокер
2019/США18+драматриллеркриминал
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Назван величайший актер XXI века
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Тодд Филлипс
Todd Phillips
Джокер
Зрители раскритиковали выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок
СМИ: Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
И в бровь, и в глаз: 16 фраз из фильмов Тарантино на каждый день
Киллерши и кинозвезды: 15 красоток из фильмов Тарантино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Хоакин Феникс не смотрел фильм с Хитом Леджером в роли Джокера
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Названы победители премии «Оскар 2020»
В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар»
Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
«Оскар 2020»: все номинанты премии
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Песня Лютика и еще 5 самых смешных мемов 2019-го из кино
Кинокритики США назвали лучший фильм года
10-летняя актриса рассказала о совете, который дал ей ДиКаприо
Голый энтузиазм Лопез и «Казнь» Чикатило: киноновости недели
СМИ: «Джокер» может получить сиквел
Мединский рассказал о негативных эмоциях от «Джокера»
Феномен Феникса: что вы не знали о великом актере, всегда остававшемся в тени
СМИ: Джаред Лето пытался помешать выходу «Джокера»
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
Ургант снялся в пародии на фильм «Джокер»
На «Оскар»: 9 неожиданно мощных ролей актеров в фильмах 2019
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера»
Сыгравший Джокера Хоакин Феникс рассказал, как худел на 24 кг
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» возмутил «Джокер»
«Джокер» и Джаггер: звезды на закрытии фестиваля в Венеции
Венеция 2019: Кристен Стюарт, Бланшетт и овации для «Джокера»
Новая Стервелла и улыбка Джокера: киноновости недели
«Худший фильм Тарантино»: как понять «Однажды в Голливуде»
Назван главный претендент на «Оскар» среди актеров
Исполнитель роли Джокера объяснил, откуда он взял зловещий смех
Двойник Питта и бульдог-кинокритик: новости недели
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером»
Новые трейлеры
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В Санкт-Петербурге для таксистов создадут «кодекс этики» В городе участились жалобы на неэтичное поведение водителей
Дети
Как 8-летний мальчик живет после инсульта в России Жизнь Тимы круто изменилась. Сейчас он борется за возможность ходить
Здоровье
Мужчина умер от нового штамма коронавируса после пяти отрицательных тестов Лишь с шестого раза ему поставили верный диагноз.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь