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8 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности

Актриса снялась в коротком ролике по мотивам фильма «Эдвард руки-ножницы»

Звезда драм «Зови меня своим именем» и «Красивый мальчик» Тимоти Шаламе перевоплотился в сына Эдварда руки-ножницы из одноименного фильма Тима Бертона. В неожиданном образе 25-летний Шаламе снялся в рекламном ролике Cadillac, представленном в рамках Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги США.

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В видео также появилась Вайнона Райдер, 30 лет спустя вернувшаяся к роли Ким  — возлюбленной Эдварда. В ролике она является матерью героя Тимоти Шаламе. В фильме «Эдвард руки-ножницы» главного героя, напомним, сыграл Джонни Депп.

По сюжету нового ролика, Эдгар, как и его отец, страдает от того, что портит предметы вокруг руками-ножницами. Заметив, что обычно печальный сын становится счастлив лишь тогда, когда играет в автогонки в VR-очках, Ким дарит ему электромобиль с функцией автопилота. Тим Бертон одобрил концепцию ролика. Его цитирует портал Variety:

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Редко случается, что работа, которой вы гордитесь, продолжает жить и развиваться в ногу со временем даже спустя 30 лет. Я рад видеть, что Эдгар справляется с новым миром!
Тим Бертон

Фантастическая мелодрама «Эдвард руки-ножницы» рассказывает о человеческом существе, созданном старым ученым, который умирает, не успев доделать творение до конца. Вместо рук у героя оказались ножницы — и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве, пока однажды не знакомится с прекрасной девушкой. Помимо Деппа и Райдер, в фильме снялись Дайэнн Уист, Алан Аркин и Кэти Бейкер.

Тимоти Шаламе — американский актер театра и кино. Он играл в фильмах «Леди Берд», «Король», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Маленькие женщины». Шаламе также исполнил роль Пола Атрейдеса в картине «Дюна» Дени Вильнева — новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта, которая должна выйти в прокат в 2021 году.

7.3
Эдвард руки-ножницы
1990/США12+драмамелодрамафэнтези
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