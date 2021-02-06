Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»

Победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова станет участницей «Последнего героя» на канале ТВ-3. Девушка призналась, что давно мечтала попробовать свои силы в приключенческом реалити и рада подобной возможности:
Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть!
Анастасия призналась, что сильно изменилась за время участия в «Пацанках». «Поэтому на проекте будет новая версия меня», — заключила Петрова.
Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата о выживании на необитаемых островах. Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова.
Третий сезон обновленного «Последнего героя», в котором чемпионы разных лет сразятся с новичками, стартует в эфире 6 февраля в 19.00. Помимо Петровой, его участниками станут Надежда Ангарская, Димитрий Павлюк, Елена Перова, Аида Мартиросян и другие. Анастасия появится на экране в середине проекта. Действие нового сезона перенесено в Африку, на Занзибар.