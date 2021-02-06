Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»

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Победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова станет участницей «Последнего героя» на канале ТВ-3. Девушка призналась, что давно мечтала попробовать свои силы в приключенческом реалити и рада подобной возможности:

Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть!

Анастасия призналась, что сильно изменилась за время участия в «Пацанках». «Поэтому на проекте будет новая версия меня», — заключила Петрова.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата о выживании на необитаемых островах. Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова.