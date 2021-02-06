Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
6 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»

Анастасия Петрова готовится представить зрителям новую версию себя
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова станет участницей «Последнего героя» на канале ТВ-3. Девушка призналась, что давно мечтала попробовать свои силы в приключенческом реалити и рада подобной возможности:

Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть!

Анастасия призналась, что сильно изменилась за время участия в «Пацанках». «Поэтому на проекте будет новая версия меня», — заключила Петрова.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата о выживании на необитаемых островах. Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова.

6.5
Последний герой
2019/Россия12+реалити-шоуприключенческое
Моя оценка

Третий сезон обновленного «Последнего героя», в котором чемпионы разных лет сразятся с новичками, стартует в эфире 6 февраля в 19.00. Помимо Петровой, его участниками станут Надежда Ангарская, Димитрий Павлюк, Елена Перова, Аида Мартиросян и другие. Анастасия появится на экране в середине проекта. Действие нового сезона перенесено в Африку, на Занзибар.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Пацанки
Последний герой
Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире телешоу
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Наташа Королева похудела на 6 кг за время участия в шоу «Племя»
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»
Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Названы имена новых ведущих «Орла и решки»
Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой»
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Ведущая «Орла и решки» застряла в Папуа
Дана Борисова прилетела в Киев на съемки шоу «Пятницы!»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Регина Тодоренко запускает новое шоу
Звезда «Битвы экстрасенсов» запер себя в клетке в центре Москвы
Стали известны имена участников нового «Последнего героя»
Ведущий «Орла и решки» признался, что пришел на проект ради еды
Регина Тодоренко вернулась к съемкам своего шоу после декрета
Стала известна новая пара ведущих «Орла и решки»
Ивлеева играет полицейского в сериале: первые кадры в образе
Победительница «Пацанок» стала ведущей нового шоу на «Пятнице!»
Главная фаворитка «Пацанок» сбежала с проекта перед финалом
Ивлеева получила главную роль в сериале
Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева попала в шторм в Италии
Ивлеева рассказала о невыносимых съемках «Орла и решки» в Индии
Юдашкин выберет лучшего модельера в новом реалити-шоу
Назван лучший российский сериал года
Участниц шоу «Пацанки» выдали замуж
Шоу «Последний герой» перезапустят со звездами и экстрасенсами
Финалистка «Пацанок» пытается попасть в шоу «Битва экстрасенсов»
Шоу «Орел и решка» будут вести пенсионерки
Регина Тодоренко запускает собственное шоу на «Пятнице!»
Регина Тодоренко попала в больницу и чуть не сорвала съемки шоу
Краснодарцы массово бросились на поиски $100 из «Орла и решки»
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Тодоренко рассказала о новом совместном шоу с Топаловым
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Новые трейлеры
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В Индии показали кабриолет с опасным лобовым стеклом Индийская Mahindra представила на своем домашнем автосалоне в Дели необычную машину
Дети
Россиянка родила у роддома, внутрь ее не пропустил охранник Пациентке пришлось рожать в машине скорой помощи
Hi-Tech
В сети обсуждают «механический рык» Ту-95 (видео) Оцените мощное звучание российского ракетоносца
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь