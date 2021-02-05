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5 февраля 2021, Газета.Ruновость

Трамп покинул Гильдию киноактеров США

На счету американского экс-президента — роли в нескольких фильмах
Дональд Трамп | Источник: Legion-Media.ru

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил Гильдии киноактеров США, что покидает организацию, передает Fox News. Как отмечает телеканал, Трамп покидает гильдию в связи с тем, что члены организации пригрозили исключить политика после январского штурма Капитолия. В обращении говорится:

«Один дома» и еще 9 фильмов, в которых вы не заметили Трампа
Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. <...> Ваша организация мало что делает для своих участников и ничего не сделала для меня.
Дональд Трамп

Также в письме бывший глава США написал, что гордится своими работами в кино, среди которых — роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».

Ранее Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2», где он появлялся в одном эпизоде и показывал герою Маколея Калкина, как пройти в вестибюль отеля. В соцсетях появился ролик, из которого поклонники ленты удалили будущего на тот момент президента США и заглушили его реплики: в итоге Кевин стал разговаривать буквально с пустым местом. В комментариях к видео многие пользователи попросили создателей комедии действительно вырезать сцену с Трампом. Идею убрать политика из фильма «Один дома 2» поддержал и Калкин.

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