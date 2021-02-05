Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил Гильдии киноактеров США, что покидает организацию, передает Fox News. Как отмечает телеканал, Трамп покидает гильдию в связи с тем, что члены организации пригрозили исключить политика после январского штурма Капитолия . В обращении говорится:

Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. <...> Ваша организация мало что делает для своих участников и ничего не сделала для меня.

Ранее Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2», где он появлялся в одном эпизоде и показывал герою Маколея Калкина, как пройти в вестибюль отеля. В соцсетях появился ролик, из которого поклонники ленты удалили будущего на тот момент президента США и заглушили его реплики: в итоге Кевин стал разговаривать буквально с пустым местом. В комментариях к видео многие пользователи попросили создателей комедии действительно вырезать сцену с Трампом. Идею убрать политика из фильма «Один дома 2» поддержал и Калкин.