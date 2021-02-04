Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»

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Бывшие участницы шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов», актриса Ирина Безрукова и экстрасенс Татьяна Ларина, рассказали о закулисье передачи. Их истории публикует «Телепрограмма». Безрукова развеяла слухи о том, что участники телепроекта на самом деле живут в роскошных гостиницах:

Тебя выгружают на остров с небольшим рюкзаком. Садится солнце. И первый рассвет ты уже учишься встречать с оператором. Только открываете глаза, как на вас уже смотрит камера. Ирина Безрукова

Участницы нового «Последнего героя» также отметили, что герои шоу узнают о себе много нового во время съемок. В частности, Ларина благодаря телепроекту поняла, что людям не стоит навязывать свое мнение и видение ситуации.

Безрукова, в свою очередь, рассказала о том, что героини шоу даже не думали, что способны на те вещи, которые им приходилось делать, к примеру, стрелять из двухметровой рогатки. Участницы «Последнего героя» также вспомнили о том, что во время съемок мужчины воровали еду, а женщины «шарили по карманам».