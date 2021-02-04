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4 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»

Актриса развеяла слухи о программе
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Бывшие участницы шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов», актриса Ирина Безрукова и экстрасенс Татьяна Ларина, рассказали о закулисье передачи. Их истории публикует «Телепрограмма». Безрукова развеяла слухи о том, что участники телепроекта на самом деле живут в роскошных гостиницах:

Тебя выгружают на остров с небольшим рюкзаком. Садится солнце. И первый рассвет ты уже учишься встречать с оператором. Только открываете глаза, как на вас уже смотрит камера.
Ирина Безрукова

Участницы нового «Последнего героя» также отметили, что герои шоу узнают о себе много нового во время съемок. В частности, Ларина благодаря телепроекту поняла, что людям не стоит навязывать свое мнение и видение ситуации.

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Безрукова, в свою очередь, рассказала о том, что героини шоу даже не думали, что способны на те вещи, которые им приходилось делать, к примеру, стрелять из двухметровой рогатки. Участницы «Последнего героя» также вспомнили о том, что во время съемок мужчины воровали еду, а женщины «шарили по карманам».

Ранее участница Comedy Woman Надежда Ангарская, одержавшая победу в проекте «Последний герой: зрители против звезд», рассказала, что значительно похудела за время съемок.

Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата. По правилам проекта, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединяют в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз и звание последнего героя.

Шоу выходило на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2019 году было перезапущено на канале ТВ-3. Новой ведущей проекта стала Яна Троянова. Недавно о желании занять пост ведущей реалити заявила Ольга Бузова. Третий сезон обновленного «Последнего героя» выйдет в эфир в 2021 году.

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