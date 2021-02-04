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4 февраля 2021, Газета.Ruновость

Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем

Об этом сообщили представители российского движения школьников
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8
фотографий
8
фотографий

Телеведущему Ивану Урганту предложили стать советником директора школы по воспитательной работе. Об этом сообщает РИА «Новости». Соответствующее обращение поступило от российского движения школьников в инстаграме. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева ответила на слова телеведущего в эфире программы «Вечерний Ургант» о введении такой должности в школах:

Когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне.

По ее словам, это предложение является ответом на его «горячее желание». Она подчеркнула, что школьники с нетерпением ждут участия телеведущего в этом проекте.

Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. Его бессменным ведущим и продюсером является Иван Ургант.

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