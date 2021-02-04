Петренко и Гусева снимаются вместе: первые фото с площадки

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Завершились съемки семейного фильма «Африка», события которого разворачиваются во время блокады Ленинграда. Главные роли в картине исполнили Игорь Петренко и Екатерина Гусева.

По сюжету, в деревне Валерьяновка остались зимой лишь четверо жителей: мать (Гусева), два сына (старший, Санька, — Олег Чугунов, средний, Егорка, — Алексей Родионов) и дочь (Алиса Калгиш). В один из дней, отправившись через заминированное поле к лесу в поисках еды, братья находят еле живую овчарку.

Понимая, что она — их единственный шанс не умереть от голода, мальчики забирают собаку с собой, однако не успевают вернуться домой из-за метели и ночуют в сарае. На шее овчарки младший брат замечает жетон батальона собак миноискателей. Перед ним встает нелегкий выбор — спасти пса или семью. Автором сценария выступила Дарья Биневская, также занявшая кресло режиссера.

Создатели картины отмечают, что, несмотря на время и место действия, «Африка» станет в первую очередь историей о дружбе, любви и сострадании. Они также сравнивают фильм с классическими сказками Disney и традиционными притчами.

Премьера картины состоится в мае 2021 года на ТВ. «Африка» также появится в доступе на интернет-платформах.