Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
4 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Петренко и Гусева снимаются вместе: первые фото с площадки

Актеры заняты в фильме о блокаде Ленинграда «Африка»
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Завершились съемки семейного фильма «Африка», события которого разворачиваются во время блокады Ленинграда. Главные роли в картине исполнили Игорь Петренко и Екатерина Гусева.

По сюжету, в деревне Валерьяновка остались зимой лишь четверо жителей: мать (Гусева), два сына (старший, Санька, — Олег Чугунов, средний, Егорка, — Алексей Родионов) и дочь (Алиса Калгиш). В один из дней, отправившись через заминированное поле к лесу в поисках еды, братья находят еле живую овчарку.

Понимая, что она — их единственный шанс не умереть от голода, мальчики забирают собаку с собой, однако не успевают вернуться домой из-за метели и ночуют в сарае. На шее овчарки младший брат замечает жетон батальона собак миноискателей. Перед ним встает нелегкий выбор — спасти пса или семью. Автором сценария выступила Дарья Биневская, также занявшая кресло режиссера.

Создатели картины отмечают, что, несмотря на время и место действия, «Африка» станет в первую очередь историей о дружбе, любви и сострадании. Они также сравнивают фильм с классическими сказками Disney и традиционными притчами.

Премьера картины состоится в мае 2021 года на ТВ. «Африка» также появится в доступе на интернет-платформах.

Африка
2021/Россиядрамаисторический
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Африка
Игорь Петренко
Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном
Екатерина Гусева
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале
Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Автор «Острых козырьков» объявил об окончании сериала
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Съемки новых «Гардемаринов» прервали из-за коронавируса
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Екатерина Волкова в роскошном образе на съемках сериала
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Прилучный побрился налысо для съемок
Петров сыграет Есенина
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Вдовиченков и Лядова снова снимаются вместе: первые фото
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Фишер
Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»
Климова на съемках новых серий «По законам военного времени»
62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Новые трейлеры
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Российские молодожены устроили свадебный танец на сноубордах Теперь героев ролика дружно ищут
Популярные темы на «Детях»
Права ли была женщина или девочка? 205
Я не хочу взрослеть! 174
Жара «Kids Fest» 142
1класс 89
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь