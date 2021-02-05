Кирилл Нагиев: «Чаще всего приглашают в комедии»

Кирилл, что привлекло вас в проекте «Стендап под прикрытием» (в кино с 4 февраля, — прим.)?
Кирилл Нагиев: Я большой поклонник современного русского стендапа. Ребята за последние несколько лет выросли в несколько раз, все стендап-движение России. Я был рад хотя бы в таком качестве к нему присоединиться.
Режиссер картины Олег Асадулин ранее рассказывал нам, что над монологами персонажей работали профессиональные стендаперы. Как еще они помогали вам?
— В течение подготовительного срока мы встречались постоянно с ребятами, ведущими комиками России. Готовились, репетировали — так же, как готовятся обычные стендаперы. У меня было в загашнике 7-8 полноценных выступлений.
Кто ваши любимые стендап-комики?
— Ребята из «Что было дальше?».
Советовались с ними, когда готовились?
— Не с ними конкретно, но с людьми, которые работают с ними в команде.
Как вы относитесь к женскому стендапу и к разделению юмора на мужской и женский?
Мне кажется, любой человек может заниматься юмором, и неважно, какого он пола. Иногда я смотрю женский стендап, он отличный. Ничуть не уступает мужскому.
Что вы смотрите, слушаете, когда хотите посмеяться?
— Мне очень нравится канал LabelCom и Stand Up на ТНТ. Нравится передача Roast Battle, которую ведет Алексей Щербаков.
В вашей фильмографии в основном встречаются комедии. Это ваш осознанный выбор, или редко предлагают какие-то другие жанры?
— Чаще всего приглашают в комедии. Конечно, я хотел бы, чтобы меня больше приглашали в драму, в серьезные картины.
В каких еще жанрах вам хотелось бы поработать?
Космический вестерн. Русско-монгольская война и Куликовская битва. И что-то связанное с Angry Birds. (Смеется.) Не знаю, что еще говорить. Во всех жанрах хотел бы работать. В порнофильмах не хотел бы работать.
А как вы вообще к обнаженке на съемках относитесь?
— Конечно, полностью я не хотел бы оголяться, но раздеться по пояс мне не сложно. Если раздевание ради художественной выразительности, если это нужно для сюжета — пожалуйста. А если просто ради хайпа и фана — тогда нет.
Вы нечасто играете отрицательных персонажей. Но есть два случая, когда вы сыграли «плохих парней», и это — две самые успешные картины в вашей фильмографии, «Холоп» и «Текст». Совпадение?
— В «Тексте» он не особенно отрицательный. Да и в «Холопе» он же просто артист, который играет этого барчука. Он на самом деле хороший. В конце именно мой персонаж привозит мажора к его возлюбленной.
Как любой актер, я всегда оправдываю злодеев. Никто не злодей.
Сейчас вы снова работаете с Климом Шипенко в фильме «Декабрь». Расскажите о нем подробнее.
— Интереснейший проект, за который я благодарен вселенной. Потому что Клим Шипенко — замечательный человек, прекрасный режиссер. И на любой его проект, на любую роль я всегда скажу «да», даже если это будет в другой галактике. Просто очень интересный проект, такие артисты маститые, и быть в их компании для меня огромная честь.
В прошлом году вы снялись в двух «карантинных» проектах: «Чума!» и «Нагиев на карантине». Вам повезло, в отличие от многих звезд, вы не сидели без работы.
— Как только начался карантин, я два месяца был в изоляции на даче. А потом начались съемки «Нагиев на карантине». Все лето я снимался в «Стендапе под прикрытием», за ним была «Чума» и сейчас «Декабрь».
Но так я работаю в театре каждый день, с 11 утра до 7 вечера. На двух спектаклях. Полный дурдом. У меня почти нет выходных.
Прошедший «коронавирусный» год оценивают очень по-разному. Одним он дался тяжело, другие — наоборот, кайфанули, отдохнули. Как для вас прошел 2020 год?
— Для меня он был очень важным в театральной жизни и в плане кинопремьер. Я очень ждал премьеры фильма «Марафон желаний». И «Холоп», и «Текст». Они же в прошлом-позапрошлом годах вышли. Больше ничего сказать не могу.
Чего ждете от наступившего года?
— Только одного — справедливости.