Кирилл Нагиев: «Чаще всего приглашают в комедии»

Кирилл Нагиев | Источник: Алексей Молчановский

Кирилл, что привлекло вас в проекте «Стендап под прикрытием» (в кино с 4 февраля, — прим.)?

Кирилл Нагиев: Я большой поклонник современного русского стендапа. Ребята за последние несколько лет выросли в несколько раз, все стендап-движение России. Я был рад хотя бы в таком качестве к нему присоединиться.

Режиссер картины Олег Асадулин ранее рассказывал нам, что над монологами персонажей работали профессиональные стендаперы. Как еще они помогали вам?

— В течение подготовительного срока мы встречались постоянно с ребятами, ведущими комиками России. Готовились, репетировали — так же, как готовятся обычные стендаперы. У меня было в загашнике 7-8 полноценных выступлений.

Кто ваши любимые стендап-комики?

— Ребята из «Что было дальше?».

Советовались с ними, когда готовились?

— Не с ними конкретно, но с людьми, которые работают с ними в команде.

Как вы относитесь к женскому стендапу и к разделению юмора на мужской и женский?

Мне кажется, любой человек может заниматься юмором, и неважно, какого он пола. Иногда я смотрю женский стендап, он отличный. Ничуть не уступает мужскому. Кирилл Нагиев

Что вы смотрите, слушаете, когда хотите посмеяться?

— Мне очень нравится канал LabelCom и Stand Up на ТНТ. Нравится передача Roast Battle, которую ведет Алексей Щербаков.

В вашей фильмографии в основном встречаются комедии. Это ваш осознанный выбор, или редко предлагают какие-то другие жанры?

— Чаще всего приглашают в комедии. Конечно, я хотел бы, чтобы меня больше приглашали в драму, в серьезные картины.

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В каких еще жанрах вам хотелось бы поработать?

Космический вестерн. Русско-монгольская война и Куликовская битва. И что-то связанное с Angry Birds. (Смеется.) Не знаю, что еще говорить. Во всех жанрах хотел бы работать. В порнофильмах не хотел бы работать.

А как вы вообще к обнаженке на съемках относитесь?

— Конечно, полностью я не хотел бы оголяться, но раздеться по пояс мне не сложно. Если раздевание ради художественной выразительности, если это нужно для сюжета — пожалуйста. А если просто ради хайпа и фана — тогда нет.

Вы нечасто играете отрицательных персонажей. Но есть два случая, когда вы сыграли «плохих парней», и это — две самые успешные картины в вашей фильмографии, «Холоп» и «Текст». Совпадение?

— В «Тексте» он не особенно отрицательный. Да и в «Холопе» он же просто артист, который играет этого барчука. Он на самом деле хороший. В конце именно мой персонаж привозит мажора к его возлюбленной.

Как любой актер, я всегда оправдываю злодеев. Никто не злодей.

Кирилл Нагиев | Источник: Алексей Молчановский

Сейчас вы снова работаете с Климом Шипенко в фильме «Декабрь». Расскажите о нем подробнее.

— Интереснейший проект, за который я благодарен вселенной. Потому что Клим Шипенко — замечательный человек, прекрасный режиссер. И на любой его проект, на любую роль я всегда скажу «да», даже если это будет в другой галактике. Просто очень интересный проект, такие артисты маститые, и быть в их компании для меня огромная честь.

В прошлом году вы снялись в двух «карантинных» проектах: «Чума!» и «Нагиев на карантине». Вам повезло, в отличие от многих звезд, вы не сидели без работы.

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— Как только начался карантин, я два месяца был в изоляции на даче. А потом начались съемки «Нагиев на карантине». Все лето я снимался в «Стендапе под прикрытием», за ним была «Чума» и сейчас «Декабрь».

Но так я работаю в театре каждый день, с 11 утра до 7 вечера. На двух спектаклях. Полный дурдом. У меня почти нет выходных.

Прошедший «коронавирусный» год оценивают очень по-разному. Одним он дался тяжело, другие — наоборот, кайфанули, отдохнули. Как для вас прошел 2020 год?

— Для меня он был очень важным в театральной жизни и в плане кинопремьер. Я очень ждал премьеры фильма «Марафон желаний». И «Холоп», и «Текст». Они же в прошлом-позапрошлом годах вышли. Больше ничего сказать не могу.

Чего ждете от наступившего года?