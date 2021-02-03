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3 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Егор Крид показал себя на съемках детского «Голоса»

Певец дебютирует в шоу в качестве наставника

Егор Крид, новый наставник шоу «Голос. Дети», показал в инстаграме серию кадров со съемок восьмого сезона. На фотографиях певец позирует с двумя другими членами жюри, Светланой Лободой и Бастой.

«На шоу вы увидите, какой я милый», — сообщил Крид. Позже исполнитель удалил пост со своей страницы, но снимки остались в фан-аккаунтах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Имена новых наставников проекта стали известны в начале февраля. Ведущими вокального проекта остались Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.

7.7
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
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В седьмом сезоне, финал которого состоялся в апреле 2020 года, победила Олеся Казаченко — подопечная Басты. Дата премьеры нового сезона пока не раскрывается.

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