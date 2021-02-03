Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном

Согласно предварительной информации, грядущая лента расскажет историю борьбы, развернувшейся на фоне Холодной войны вокруг авторских прав на одну из самых популярных игр в истории человечества.

«Тетрис» был создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Позднее права на разработку приобрел предприниматель Хенк Роджерс, роль которого исполняет Эджертон. Какие роли достались Ефремову и Лебедевой, неизвестно. Сами актеры пока не прокомментировали свое участие в проекте.