Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
3 февраля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном

Российского актера заметили на площадке фильма в Шотландии
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Шотландии проходят съемки американо-британской драмы «Тетрис». Исполнитель главной роли — звезда комедийных боевиков «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» Тэрон Эджертон — был замечен на площадке в компании российских коллег, Никиты Ефремова и Софьи Лебедевой, судя по всему также занятых в проекте. Фотографии актеров, сделанные на площадке в Глазго, появились в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно предварительной информации, грядущая лента расскажет историю борьбы, развернувшейся на фоне Холодной войны вокруг авторских прав на одну из самых популярных игр в истории человечества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Софья Лебедева и Тэрон Эджертон на съемках фильма «Тетрис»

«Тетрис» был создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Позднее права на разработку приобрел предприниматель Хенк Роджерс, роль которого исполняет Эджертон. Какие роли достались Ефремову и Лебедевой, неизвестно. Сами актеры пока не прокомментировали свое участие в проекте.

Режиссером выступит постановщик «Грязи» Джон С. Бейрд. Дата выхода фильма пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тетрис
Софья Лебедева
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя
Тэрон Эджертон
Taron Egerton
Никита Ефремов
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале
Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Сын Ефремова подробно прокомментировал ДТП с участием отца
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Автор «Острых козырьков» объявил об окончании сериала
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Съемки новых «Гардемаринов» прервали из-за коронавируса
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Екатерина Волкова в роскошном образе на съемках сериала
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Прилучный побрился налысо для съемок
Петров сыграет Есенина
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Вдовиченков и Лядова снова снимаются вместе: первые фото
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Фишер
Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Названы лучшие актер и актриса года
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»
Климова на съемках новых серий «По законам военного времени»
62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу
Новые трейлеры
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Годзилла против Конга
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Поэтический конкурс № 19 "Стилизация под любимых поэтов". Голосование 380
Спутник V 199
Странный "тренер" 181
Переезд 143
Леди
Звезды «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская поженились Пара принимает поздравления
Здоровье
Что нужно сделать, чтобы меньше есть Как перестать переедать.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь