Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном

В Шотландии проходят съемки американо-британской драмы «Тетрис». Исполнитель главной роли — звезда комедийных боевиков «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» Тэрон Эджертон — был замечен на площадке в компании российских коллег, Никиты Ефремова и Софьи Лебедевой, судя по всему также занятых в проекте. Фотографии актеров, сделанные на площадке в Глазго, появились в сети.
Согласно предварительной информации, грядущая лента расскажет историю борьбы, развернувшейся на фоне Холодной войны вокруг авторских прав на одну из самых популярных игр в истории человечества.
«Тетрис» был создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Позднее права на разработку приобрел предприниматель Хенк Роджерс, роль которого исполняет Эджертон. Какие роли достались Ефремову и Лебедевой, неизвестно. Сами актеры пока не прокомментировали свое участие в проекте.
Режиссером выступит постановщик «Грязи» Джон С. Бейрд. Дата выхода фильма пока не сообщается.