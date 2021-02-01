Лето и Хэтэуэй сыграют мужа и жену в новом сериале

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето вместе появятся в мини-сериале « МыПрогорели », который заказала платформа Apple TV+. Постановщиками станут режиссеры фильма « Эта дурацкая любовь » Джон Рекуа и Гленн Фикарра, пишет Deadline.

Сериал расскажет историю создания, развития и краха сети коворкингов и офисов WeWork — одного из самых дорогих стартапов в мире. Драма будет основана на материалах подкаста о компании. Хэтэуэй и Лето сыграют супругов, чьи сложные отношения помогли проекту стать успешным, а затем его разрушили, пишет The Hollywood Reporter. Шоураннерами сериала стали Ли Эйзенберг («Очень плохая училка») и Дрю Кревелло.