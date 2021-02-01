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1 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Лето и Хэтэуэй сыграют мужа и жену в новом сериале

Актеры появятся в драме платформы Apple TV+
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето | Источник: Legion-Media.ru

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето вместе появятся в мини-сериале «МыПрогорели», который заказала платформа Apple TV+. Постановщиками станут режиссеры фильма «Эта дурацкая любовь» Джон Рекуа и Гленн Фикарра, пишет Deadline.

Сериал расскажет историю создания, развития и краха сети коворкингов и офисов WeWork — одного из самых дорогих стартапов в мире. Драма будет основана на материалах подкаста о компании. Хэтэуэй и Лето сыграют супругов, чьи сложные отношения помогли проекту стать успешным, а затем его разрушили, пишет The Hollywood Reporter. Шоураннерами сериала стали Ли Эйзенберг («Очень плохая училка») и Дрю Кревелло.

Всего запланировано восемь серий шоу. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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