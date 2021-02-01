СМИ: Шепелев потерял работу на ТНТ

Дмитрий Шепелев в шоу «Ты как я»

Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ, сообщает StarHit. По информации издания, телеканал приостановил съемки детского шоу «Ты как я». Проект вел именно Шепелев.

«Программу пока не стали продлевать на второй сезон», — сообщил источник. Собеседник портала также рассказал, что Шепелев участвовал в кастинге другого семейного проекта ТНТ, «Мама Live», однако на роль ведущего был утвержден актер и КВН-щик Иван Пышненко.

Дмитрий ранее признавался, что доволен работой над «Ты как я». Как отмечал ведущий, об этом шоу ему было не стыдно рассказать сыну Платону.

Ведущим шоу «Ты как я» Дмитрий стал в июле, а в сентябре в эфир вышли первые выпуски программы. По слухам, зрители увидели не все отснятые серии. В частности, на это намекнула Ксения Бородина, которая была одной из участниц проекта. Отвечая в сториз на вопрос подписчика о том, почему выпуск с ней не показали в эфире, телеведущая сообщила, что, насколько ей известно, программу закрыли. Покажут ли отснятые выпуски позднее, неизвестно.