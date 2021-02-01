СМИ: Шепелев потерял работу на ТНТ

Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ, сообщает StarHit. По информации издания, телеканал приостановил съемки детского шоу «Ты как я». Проект вел именно Шепелев.
Дмитрий ранее признавался, что доволен работой над «Ты как я». Как отмечал ведущий, об этом шоу ему было не стыдно рассказать сыну Платону.
Шепелев ранее работал на «Первом канале» и вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект о воспитании детей. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала».
Ведущим шоу «Ты как я» Дмитрий стал в июле, а в сентябре в эфир вышли первые выпуски программы. По слухам, зрители увидели не все отснятые серии. В частности, на это намекнула Ксения Бородина, которая была одной из участниц проекта. Отвечая в сториз на вопрос подписчика о том, почему выпуск с ней не показали в эфире, телеведущая сообщила, что, насколько ей известно, программу закрыли. Покажут ли отснятые выпуски позднее, неизвестно.
«Ты как я» стало первым семейным шоу на ТНТ. Согласно правилам, в студию приходят комики, телеведущие и артисты вместе со своими детьми, чтобы выяснить, правда ли, что дети — это маленькие копии своих родителей. Гости принимают участие в испытаниях.