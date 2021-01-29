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29 января 2021, Lenta.Ruновость

Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в лонг-лист «Оскара»

Всего в номинации «Лучший международный фильм» представлено 93 картины
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. Всего в номинации «Лучший международный фильм» представлены 93 картины. Лесото, Суринам и Судан подали заявки на участие впервые.

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По правилам конкурса, в этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью более 40 минут, снятые за пределами США. Кроме того, более половины диалогов в фильмах должны быть не на английском языке.

9 февраля киноакадемия объявит шорт-лист, в который войдут 15 картин.

В ноябре председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что представлять Россию будут именно «Дорогие товарищи!». По словам Кончаловского, для него особенно дорого то, что его коллеги, многие из которых родились при советской власти, оценили фильм. Постановщик отмечал, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».

Лента Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.

5.4
Дорогие товарищи!
2020/Россия16+драмаисторический
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Андрей Кончаловский
399 р.
Дорогие товарищи!
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