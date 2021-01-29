Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому

В Москве ушел из жизни 87-летний актер Василий Лановой. В начале 2021 года его госпитализировали с коронавирусом, в конце января состояние актера резко ухудшилось. Он умер из-за осложнений, вызванных заболеванием. Соболезнования в связи с уходом из жизни актера выразил президент России Владимир Путин. В социальных сетях Ланового вспоминают коллеги и ученики.
Алена Хмельницкая назвала Ланового «красавцем-офицером советского кино». «Незаменимые есть, и они уходят…» — прокомментировала актриса.
Александр Олешко отметил, что Лановой был «примером чести и достоинства» и «подарил нам свет, радость, восторг и восхищение». «Дорогой наш... Любимый, родной, неповторимый человек, актер, учитель, прощайте... Вы украсили нашу жизнь», — попрощался с актером Олешко.
Анна Банщикова оставила в своем инстаграме снимок с актером. Звезда кратко подписала кадр: «Светлая память».
Почтила память артиста и другая его коллега, Нонна Гришаева. «В это невозможно поверить… Нет ни сил, ни слов… Мой дорогой, мой любимый. Прощайте», — написала она.
Гоша Куценко вспомнил, как взял первый в жизни автограф у Ланового, и признался, что именно этот актер подтолкнул его к учебе в театральном. Куценко добавил:
Наступили времена, когда не стоит откладывать свои мечты. Как и жил Василий Семенович.
О кончине Ланового высказался и режиссер Никита Михалков. Постановщик выразил соболезнования вдове Ланового актрисе Ирине Купченко и всем близким покойного артиста. Михалкова цитирует РИА «Новости»:
Василий Семенович сумел создать образ героя, не только используя драматургию пьес и сценариев, в которых он принимал участие, он был герой по сути, по значимости.
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, в свою очередь, в беседе с агентством назвал Василия Ланового великим гражданином и выдающимся актером. «Вся жизнь Василия Семеновича — как подвиг. Подвиг верности своей Родине, своей профессии, своим друзьям и коллегам. Он был любим народом. В него были влюблены все — от юных дев до преклонного возраста дам», — подчеркнул актер.
Василий Лановой — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, ведущий актер театра имени Вахтангова. Родился в Москве 16 января 1934 года. Он снимался в фильмах «Павел Корчагин», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир». Лановой также появлялся в лентах и сериалах «Барышня-крестьянка», «Дни Турбиных», «Семнадцать мгновений весны», «Алые паруса», «Петровка, 38».