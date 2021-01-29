Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового

Один из самых красивых актеров отечественного кино, Василий Лановой подарил зрителям множество бессмертных и эталонных образов — доблестного офицера, романтичного капитана, страстного комсомольца.
В одной из своих самых известных и любимых зрителями ролей, красавца Ивана Вараввы в картине «Офицеры», артист сумел воплотить лучшие качества человека — благородство, доблесть и честь.
После роли пылкого комсомольца Павла Корчагина, посвятившего всю свою жизнь строительству коммунизма, Лановой получил всенароднаную славу.
В экранизации «Анны Карениной», премьера которой должна была состояться на Каннском кинофестивале, артисту удалось создать образцового Вронского — упорного и порой жестокого, но несчастного человека.
В роли красавца-капитана Грея актер воплотил собой сказочную мечту о прекрасном принце, который плывет к своей любви на корабле с алыми парусами.
Благодаря своей внутренней актерской силе и страсти Лановому удалось очеловечить и смягчить даже такого отталкивающего персонажа, как избалованный повеса Курагин в «Войне и мире».
Полковник, капитан авиации Чистяков в военном боевике «Приступить к ликвидации» — еще один неоднозначный герой в фильмографии Ланового.
«Красиво плывут!» — по признанию актера, его самой любимой ролью стало камео в комедии «Полосатый рейс», в которой он сыграл того самого отдыхающего на пляже, заприметившего «группу в полосатых купальниках».
Мелодрама «Странная женщина» — единственная лента, в которой Василий Лановой сыграл вместе со своей женой Ириной Купченко.
Василий Лановой ушел из жизни 28 января 2021 года в возрасте 87 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Артист, ставший символом благородства и отваги благодаря своим работам, навсегда останется в памяти и сердцах кинозрителей.