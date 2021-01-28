Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового сезона сериала «Бывшие». Продолжение полюбившейся зрителям теледрамы представили актеры Любовь Аксенова, Анатолий Журавлев, Полина Гагарина, Александр Соколовский и режиссер Иван Китаев.
Сериал «Бывшие» стартовал в 2018 году, первый сезон рассказал о девушке Яне (Аксенова), которая сталкивается с серьезными жизненными трудностями и ищет утешения в употреблении наркотических средств. Попавшая в реабилитационную клинику для алкоголиков и наркозависимых героиня должна пройти нелегкий путь к выздоровлению.
Полина Гагарина присоединилась к актерскому составу сериала осенью 2020 года, для нее роль в «Бывших» стала первой большой работой в сериале. В драме также снялись Виталий Хаев и Денис Шведов.
Первые две серии нового сезона доступны на видеоплатформе START. Всего ожидается восемь эпизодов.