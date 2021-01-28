Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»

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Сериал «Бывшие» стартовал в 2018 году, первый сезон рассказал о девушке Яне (Аксенова), которая сталкивается с серьезными жизненными трудностями и ищет утешения в употреблении наркотических средств. Попавшая в реабилитационную клинику для алкоголиков и наркозависимых героиня должна пройти нелегкий путь к выздоровлению.

7.5 Бывшие 2018 / Россия драма мелодрама Моя оценка Хочу посмотреть

Полина Гагарина присоединилась к актерскому составу сериала осенью 2020 года, для нее роль в «Бывших» стала первой большой работой в сериале. В драме также снялись Виталий Хаев и Денис Шведов.