87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подтвердил информацию о переводе народного артиста СССР Василия Ланового в реанимацию. В комментарии агентству РИА «Новости» он сообщил:

Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <...>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться.

87-летнего Ланового госпитализировали с коронавирусом в начале января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, которая также заболела, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем. 28 января СМИ сообщили, что из-за ухудшения самочувствия народного артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.