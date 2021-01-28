87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подтвердил информацию о переводе народного артиста СССР Василия Ланового в реанимацию. В комментарии агентству РИА «Новости» он сообщил:
Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <...>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться.
87-летнего Ланового госпитализировали с коронавирусом в начале января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, которая также заболела, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем. 28 января СМИ сообщили, что из-за ухудшения самочувствия народного артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Василий Лановой известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Бедные родственники», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина». Он является народным артистом СССР. В последнее время появлялся в кино и на ТВ в фильме «Три мушкетера», сериалах «Чужой дед», «Линия Марты».