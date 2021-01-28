Каннский кинофестиваль 2021 перенесли

Дату проведения 74-го Каннского кинофестиваля перенесли. Об этом сообщается в официальном твиттере события.
Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее планировалось, что он состоится в мае 2021 года.
В марте 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и до 2020 года отменялся дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.