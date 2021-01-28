Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2021». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в инстаграме.
Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко:
Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение 2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы.
Он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру», новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.
Напомним, в качестве сольного артиста Киркоров участвовал в конкурсе в 1995 году, представляя Россию, и занял 17-е место. Как продюсер он работал с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, Ани Лорак, Дмитрием Колдуном и другими.
Ранее в январе комментатор Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Он заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в привычном формате. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться на карантине по прибытии. Для записанных номеров будут определены строгие правила.
«Евровидение 2020», которое должно было пройти в Роттердаме, было отменено в связи с пандемией коронавируса. Представлять Россию на конкурсе готовилась группа Little Big.
Финал «Евровидения 2021» запланирован на 22 мая.