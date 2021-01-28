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28 января 2021, Lenta.Ruновость

Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»

Артист будет готовиться к конкурсу с певицей Натальей Гордиенко

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2021». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в инстаграме.

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Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко:

Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение 2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы.
Филипп Киркоров

Он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру», новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

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Напомним, в качестве сольного артиста Киркоров участвовал в конкурсе в 1995 году, представляя Россию, и занял 17-е место. Как продюсер он работал с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, Ани Лорак, Дмитрием Колдуном и другими.

Ранее в январе комментатор Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Он заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в привычном формате. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам или будут вынуждены находиться на карантине по прибытии. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

«Евровидение 2020», которое должно было пройти в Роттердаме, было отменено в связи с пандемией коронавируса. Представлять Россию на конкурсе готовилась группа Little Big.

Финал «Евровидения 2021» запланирован на 22 мая.

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