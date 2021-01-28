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28 января 2021, Газета.Ruновость

Дочь Алсу записала песню для нового сериала «Союзмультфильма»

Композиция в исполнении 12-летней Микеллы Абрамовой прозвучит в первой серии шоу для дошкольников «Енотки»

Дочь Алсу, 12-летняя певица и телеведущая Микелла Абрамова исполнила песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки», сообщают «Союзмультфильм» и Premier.

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Герои «Еноток» познакомят зрителей 1—4 лет с многообразным миром музыки, помогут развить слух, чувство ритма и познакомиться с основами нотной грамоты. Герои сериала — семь маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Они будут показывать джазовые, рок-н-ролльные, стилизованные под народные и другие номера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Композиции для «Еноток» написали Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер, амбассадором проекта стал звезда инстаграма и «самый популярный енот России» по кличке Тема из Кемерова.

Премьера первых четырех серий «Еноток» состоится 28 января на видеосервисе Premier.

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