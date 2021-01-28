Дочь Алсу записала песню для нового сериала «Союзмультфильма»

Дочь Алсу , 12-летняя певица и телеведущая Микелла Абрамова исполнила песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки», сообщают «Союзмультфильм» и Premier.

Герои «Еноток» познакомят зрителей 1—4 лет с многообразным миром музыки, помогут развить слух, чувство ритма и познакомиться с основами нотной грамоты. Герои сериала — семь маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке. Они будут показывать джазовые, рок-н-ролльные, стилизованные под народные и другие номера.