Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
28 января 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Кристен Стюарт играет принцессу Диану: первое фото в образе

Актриса исполняет главную роль в биографической драме «Спенсер»

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе для предстоящего фильма «Спенсер». В биографической драме звезда саги «Сумерки» исполняет роль принцессы Дианы, до замужества известной как Диана Спенсер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Deadline, съемки новой ленты, посвященной первой супруге принца Чарльза и одной из самых известных членов королевской семьи Великобритании, стартовали в Германии. Позже съемочная группа переместится в Соединенное Королевство.

Действие фильма развернется в канун Рождества, которое королевская семья проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно в это время принцесса Диана окончательно понимает, что ее брак с принцем Чарльзом обречен, и решает сойти с пути, в конце которого она однажды стала бы королевой.

Режиссерское кресло картины занял Пабло Ларраин («Джеки», «Неруда»), автором сценария стал Стивен Найт («Союзники», «Острые козырьки»). Дата премьеры картины пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Спенсер
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора»
Прилучный побрился налысо для съемок
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Асмус кардинально сменила цвет волос ради новой роли
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу
Опубликованы новые фото Анджелины Джоли в образе Королевы Червей
Елена Подкаминская показала себя в необычном образе
Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль
Энн Хэтэуэй показала превращение в ведьму на съемках
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Стало известно, как будут выглядеть Тэтчер и Диана в «Короне»
Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам: фото с площадки
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Люси Лью пожаловалась на проблемы с карьерой из-за внешности
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Джуда Лоу раскритиковали за «постаревший» вид
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Снигирь вспомнила, как набрала 12 кг перед съемками у Бондарчука
Деми Мур стала блондинкой ради роли: первые кадры в новом образе
Фанаты обеспокоены здоровьем резко похудевшего Чедвика Боузмана
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Названа лучшая актриса десятилетия
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Новые трейлеры
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Годзилла против Конга
Дублированный трейлер
Медиатор
Трейлер
Великий уравнитель
Трейлер (англ.)
Мавританец
Дублированный трейлер
За час до рассвета
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Поклонники высмеяли Дженнифер Лопес за странный флешмоб Звезда записала видео, которое не все поняли
Популярные темы на «Детях»
Злые люди... 453
И снова маски 386
Мужчина построил дом на мамину пенсию 112
Что делать с дачей? 102
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь