Кристен Стюарт играет принцессу Диану: первое фото в образе

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе для предстоящего фильма « Спенсер ». В биографической драме звезда саги « Сумерки » исполняет роль принцессы Дианы , до замужества известной как Диана Спенсер.

Как сообщает Deadline, съемки новой ленты, посвященной первой супруге принца Чарльза и одной из самых известных членов королевской семьи Великобритании, стартовали в Германии. Позже съемочная группа переместится в Соединенное Королевство.

Действие фильма развернется в канун Рождества, которое королевская семья проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно в это время принцесса Диана окончательно понимает, что ее брак с принцем Чарльзом обречен, и решает сойти с пути, в конце которого она однажды стала бы королевой.