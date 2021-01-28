Лопез и Макконахи отметили 20-летие «Свадебного переполоха»

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Дженнифер Лопез и Мэттью Макконахи устроили совместную инстаграм-трансляцию в честь 20-летия с момента выхода на экраны романтической комедии «Свадебный переполох». Звезды предались ностальгии и вспомнили любимые истории со съемок. Актриса и певица призналась, что получила большое удовольствие от работы с Макконахи над фильмом:

У нас было такое прекрасное взаимопонимание, была химия. В то время мы были в начале нашей карьеры. <...> Это было волшебное время. Дженнифер Лопез

Лопез призналась, что отлично помнит, как снималась сцена поцелуя главных героев. «Ты сказал мне: „Мисс Лопез, сейчас я собираюсь вас поцеловать“. А я ответила: „Окей, давай попробуем. Давай сделаем это!“ Очень хорошо это помню», — отметила звезда.

Макконахи, в свою очередь, признался, что расстраивается из-за спада популярности ромкомов. «Думаю, зрителям они очень нужны, особенно после минувшего года. Мол: „Можете дать мне 90 минут удовольствия и бегства от реальности?“» — отметил Макконахи. Лопез согласилась с коллегой: она уверена, что людям теперь как никогда важно помнить, что «чудеса все еще случаются, а любовь торжествует».

На счету Макконахи — немало ролей в романтических комедиях: он появлялся в фильмах «Любовь и прочие неприятности», «Как отделаться от парня за 10 дней» и других. К 2010 году актер, однако, переключился на более серьезные жанры. Позднее актер не раз признавался журналистам, что не жалеет об уходе от ромкомов, принесших ему в нулевых успех и популярность.

Что касается Лопез, она по-прежнему снимается в мелодрамах. В ходе беседы с Макконахи она подчеркнула, что старается «не дать умереть» жанру ромкома. В 2021 году на экраны должен выйти фильм с ее участием «Первый встречный», также планируются съемки ленты «Свадьба с дробовиком».