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27 января 2021, Lenta.Ruновость

Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова»

Шоу будут транслировать для зрителей из Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии
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Немецкое отделение компании Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Телевизионное шоу будут транслировать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, а также для зрителей из других стран, включая Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе SVOD Cirkus.

Многосерийный триллер «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда студент Игорь Дятлов собрал команду единомышленников и отправился в лыжную экспедицию по горам Северного Урала. Достигнув перевала, который впоследствии был назван по его фамилии, вся группа, состоявшая из девяти человек, погибла при загадочных обстоятельствах. Сериал рассказывает как о самом походе студентов и подготовке к нему, так и о расследовании гибели группы.

Роли в драме исполнили Петр Федоров, Мария Луговая, Егор Бероев, Сергей Шакуров, Алексей Бардуков. Режиссеры и продюсеры проекта — Валерий Федорович и Евгений Никишов.

«Перевал Дятлова» показали в ноябре 2020-го на канале ТНТ. Шоу было признано лучшим российским сериалом года по версии пользователей Кино Mail.ru.

8.3
Перевал Дятлова
2020/Россия16+драматриллер
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