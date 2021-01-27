Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова»

Телевизионное шоу будут транслировать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, а также для зрителей из других стран, включая Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе SVOD Cirkus.

Многосерийный триллер «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда студент Игорь Дятлов собрал команду единомышленников и отправился в лыжную экспедицию по горам Северного Урала. Достигнув перевала, который впоследствии был назван по его фамилии, вся группа, состоявшая из девяти человек, погибла при загадочных обстоятельствах. Сериал рассказывает как о самом походе студентов и подготовке к нему, так и о расследовании гибели группы.