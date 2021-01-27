Цыганов ответил на критику за съемки с «одним и тем же лицом»

Евгений Цыганов в интервью журналу «Искусство кино» прокомментировал часто звучащий в его адрес упрек в том, что снимается якобы «всегда с одним и тем же лицом».
Ну это какое-то полюбившееся клише, как и «если ты не занимаешься политикой». <...> Окей, я не претендую на то, что я холерик или весь из себя суперактивный, веселый парень. Просто у меня, слава богу, нет необходимости поражать зрителя своей палитрой. И нет комплексов по этому поводу.
Цыганов подчеркнул, что играет в «прекрасном театре» (Мастерская Петра Фоменко), где у него «очень разные роли». Он также отметил, что все картины, в которых он снялся ему дороги: «И если мне предлагают сыграть флегматичного человека из латышской деревни, который ведет автобус, то я не буду думать: "Не, ребята. Я не буду играть флегматичного маскулинного водителя, потому что у меня претензии от зрителей поступают, что я с одним лицом везде"».
Также актер добавил, что не испытывает необходимости «зрителям что-то доказывать»:
Мне кажется, тот зритель, который реально меня не воспринимает, у него есть возможность себя ограничить от моего присутствия. Снимается огромное количество фильмов и сериалов и без моего участия.
Евгений Цыганов — актер театра и кино. Известность ему принесли роли в фильмах «Прогулка», «Питер ФМ», «Про любовь», «Оттепель». Новые проекты с его участием — «Нежность», «Одесса», «Годунов», «Человек, который удивил всех», «Цой».