Цыганов ответил на критику за съемки с «одним и тем же лицом»

Евгений Цыганов в интервью журналу «Искусство кино» прокомментировал часто звучащий в его адрес упрек в том, что снимается якобы «всегда с одним и тем же лицом».

Ну это какое-то полюбившееся клише, как и «если ты не занимаешься политикой». <...> Окей, я не претендую на то, что я холерик или весь из себя суперактивный, веселый парень. Просто у меня, слава богу, нет необходимости поражать зрителя своей палитрой. И нет комплексов по этому поводу.

Цыганов подчеркнул, что играет в «прекрасном театре» (Мастерская Петра Фоменко), где у него «очень разные роли». Он также отметил, что все картины, в которых он снялся ему дороги: «И если мне предлагают сыграть флегматичного человека из латышской деревни, который ведет автобус, то я не буду думать: "Не, ребята. Я не буду играть флегматичного маскулинного водителя, потому что у меня претензии от зрителей поступают, что я с одним лицом везде"».