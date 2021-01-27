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27 января 2021, Lenta.Ruновость

76-летняя звезда сериала «Вечный зов» попала в больницу

Екатерина Жемчужная госпитализирована в состоянии средней тяжести
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Советская и российская актриса Екатерина Жемчужная попала в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «112». 76-летнюю артистку госпитализировали с вирусной пневмонией. До этого она несколько дней пыталась справиться с болезнью самостоятельно. Врачи отмечают, что у Жемчужной — состояние средней тяжести.

Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием — «Вечный зов», «Где находится Нофелет?», «Карнавал», «Орел и решка», «Табор уходит в небо», «Любимые женщины Казановы», «Обручальное кольцо» и «Королева Марго».

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