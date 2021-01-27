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27 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале

Актеры работают над продолжением остросюжетной драмы «Холодные берега»
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Стартовали съемки продолжения сериала «Холодные берега» для телеканала «Россия 1». Второй сезон получил подзаголовок «Возвращение». К своим ролям в остросюжетной драме вернутся Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов.

Режиссерское кресло вновь занял Сергей Комаров. Он отмечает: несмотря на то, что «в финале первого сезона стоит убедительная и окончательная точка», продолжение сериала будет интересным. Работа над новыми эпизодами будет идти в Рыбинске и Москве.

По сюжету, во втором сезоне героине Екатерины Вилковой следователю Алине Новинской предстоит встреча с преступником, который жестоко расправился с ее родными. Со временем ей открывается страшная правда об убийце.

7.2
Холодные берега
2019/Россия16+триллер
Моя оценка

Первый сезон сериала «Холодные берега» вышел на экраны осенью 2019 года. Помимо Сафонова и Вилковой, роли в нем исполнили Петр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова и другие. 

Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

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