Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале

Стартовали съемки продолжения сериала «Холодные берега» для телеканала «Россия 1». Второй сезон получил подзаголовок «Возвращение». К своим ролям в остросюжетной драме вернутся Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов.
Режиссерское кресло вновь занял Сергей Комаров. Он отмечает: несмотря на то, что «в финале первого сезона стоит убедительная и окончательная точка», продолжение сериала будет интересным. Работа над новыми эпизодами будет идти в Рыбинске и Москве.
По сюжету, во втором сезоне героине Екатерины Вилковой следователю Алине Новинской предстоит встреча с преступником, который жестоко расправился с ее родными. Со временем ей открывается страшная правда об убийце.
Первый сезон сериала «Холодные берега» вышел на экраны осенью 2019 года. Помимо Сафонова и Вилковой, роли в нем исполнили Петр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова и другие.
Дата выхода второго сезона пока неизвестна.