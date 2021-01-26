Объявлены имена новых ведущих «Орла и решки»

В 2021 году шоу «Орел и решка» исполняется десять лет. Ведущими сезона, который выйдет в честь юбилея проекта, стали певец Иван Дорн и шоумен Александр Гудков. Гудков пошутил, говоря о работе:
Мы с Иваном Дорном на проекте — как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!
Иван Дорн, в свою очередь, признался, что в шоу будет готов на все. Как добавил певец, ранее он принимал участие в кастинге «Орла и решки» — но не прошел конкурс. «Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать».
Шоу «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Одним из его создателей выступил Алан Бадоев. В разные годы ведущими были Андрей Бедняков, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Леся Никитюк.
Премьера сезона с Дорном и Гудковым состоится 15 февраля на канале «Пятница!».