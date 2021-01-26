Объявлены имена новых ведущих «Орла и решки»

В 2021 году шоу « Орел и решка » исполняется десять лет. Ведущими сезона, который выйдет в честь юбилея проекта, стали певец Иван Дорн и шоумен Александр Гудков . Гудков пошутил, говоря о работе:

Иван Дорн, в свою очередь, признался, что в шоу будет готов на все. Как добавил певец, ранее он принимал участие в кастинге «Орла и решки» — но не прошел конкурс. «Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать».