Названы фильмы с самой уродливой графикой

Британское издание The Independent составило список фильмов с самыми уродливыми и отвратительными спецэффектами и компьютерной графикой. В перечень попали такие блокбастеры, как «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года и «Матрица: Перезагрузка» 2003 года.