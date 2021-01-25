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25 января 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках

Роман Маякин перевоплотился в священника

В Москве стартовали съемки нового проекта «Отец Сергий», главные роли в котором исполняют Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин и Дмитрий Куличков. В инстаграме актеров появились первые кадры со съемочной площадки, а также фото кинотарелки.

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На фото у Маякина, который, судя по всему, сыграет священника, — густая борода и длинные наращенные волосы. В подписи к снимку с Ильяшенко актер отметил:

Отец Сергий и его Любовь!
Роман Маякин

Отметим, Ильяшенко и Маякин вместе снимались в сериале «Сладкая жизнь». Шоу выходило с 2014 по 2016 годы и принесло популярность обоим актерам.

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Формат, жанр и сюжет «Отца Сергия» создатели не раскрывают. На чем будет основан проект — одноименной повести Л.Н. Толстого, истории отлученного от церкви в 2020 году основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова) или оригинальной идее, — не уточняется. Известно, что режиссером выступает постановщик комедий «Война полов» и «Самый лучший фильм» Кирилл Кузин, а генеральным продюсером — Игорь Мишин («Гоголь», «Измены»).

Дата премьеры «Отца Сергия» не сообщается.

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