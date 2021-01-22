Бывшая жена Боуи раскритиковала «скучный» байопик о музыканте

Кадр из фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Американская модель, актриса и исполнительница Анджела Боуи — бывшая жена Дэвида Боуи — раскритиковала байопик о музыканте. Об этом сообщает Mirror. Артистка назвала просмотр документальной ленты Гэбриела Рэнджа «Дэвид Боуи. Человек со звезды» скучной тратой времени.

Она также выразила недовольство тем, что в ленте множество неточностей. По ее мнению, работа получилась неудачной из-за публициста ее бывшего мужа: «Это стоит называть историей о нытье и жалобах Рона Обермана». Анджела Боуи считает, что умерший пять лет назад музыкант был бы ошеломлен фильмом или вообще не стал бы его смотреть:

Единственные люди, которые будут смотреть это, — те, кто помешан на знаменитостях.

Она также указала на то, что в ленте не звучат песни самого Боуи. Уточняется, что режиссеру не удалось получить от наследников артиста одобрения на съемки картины.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого артист боролся с раком печени.