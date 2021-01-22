Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 января 2021, Lenta.Ruновость

Бывшая жена Боуи раскритиковала «скучный» байопик о музыканте

Артистка назвала просмотр ленты «Дэвид Боуи. Человек со звезды» пустой тратой времени
Кадр из фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Американская модель, актриса и исполнительница Анджела Боуи — бывшая жена Дэвида Боуи — раскритиковала байопик о музыканте. Об этом сообщает Mirror. Артистка назвала просмотр документальной ленты Гэбриела Рэнджа «Дэвид Боуи. Человек со звезды» скучной тратой времени.

Она также выразила недовольство тем, что в ленте множество неточностей. По ее мнению, работа получилась неудачной из-за публициста ее бывшего мужа: «Это стоит называть историей о нытье и жалобах Рона Обермана». Анджела Боуи считает, что умерший пять лет назад музыкант был бы ошеломлен фильмом или вообще не стал бы его смотреть:

Единственные люди, которые будут смотреть это, — те, кто помешан на знаменитостях.

Она также указала на то, что в ленте не звучат песни самого Боуи. Уточняется, что режиссеру не удалось получить от наследников артиста одобрения на съемки картины.

Дэвид Боуи. Человек со звезды
2020/Великобритания18+драмабиографиямузыкальный
Моя оценка

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого артист боролся с раком печени.

Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» вышел 7 января. Действие происходит в 1971 году. По сюжету, Боуи летит в США, и это путешествие вдохновляет его на создание своего знаменитого альтер эго — пришельца Зигги Стардаста, прилетевшего на Землю с Марса.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дэвид Боуи
David Bowie
Дэвид Боуи. Человек со звезды
Новые трейлеры
Великий уравнитель
Трейлер (англ.)
Мавританец
Дублированный трейлер
За час до рассвета
Трейлер
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Росстандарт посоветовал не ездить на Haval F7 и F7X Кроссоверы могут загореться из-за повреждения топливных трубок при транспортировке
Популярные темы на «Детях»
Манипулятор, абьюзер ... Страшно? Или можно бороться? 179
Макросъемка. 157
Расчёска 121
Помогите советом.. проблемы с русским. 96
Здоровье
Назван срок жизни антител от коронавируса после прививки Его озвучил член-корреспондент РАН Денис Логунов.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь